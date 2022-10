En Tafí del Valle los veraneantes padecen los robos desde agosto

La noticia se conoció hace una semana, cuando trascendió el aviso de un vecino o víctima, de que una serie de casas de veraneantes había sido robadas en Tafí del Valle, más precisamente en los barrios La Sulka y Los Mimbres, sobre la ruta 307 frente al dique La Angostura. Intervino la comisaría de El Mollar, que tiene la jurisprudencia de esa zona, a pesar de que está más cerca de Tafí.

Poco se sabe del o de los autores de los atracos, porque fueron cometidos durante la noche y en ausencia de sus moradores, ya que no viven en el lugar y suele habitarlas en períodos de vacaciones o fines de semanas largo. Es así que muchos damnificados todavía no hicieron las denuncias policiales y en el peor de los casos aun no saben si les "desvalijaron" la propiedad.

Un vecino del barrio La Sulka, Marcelo Ansardi dialogó con Los Primeros, para brindar detalles de lo que ocurre desde el mes de agosto con una serie de robos que comenzaron en Los Mimbres y llegaron a dónde él tiene su casa de veraneo. Robos que se intensificaron en las últimas semanas de septiembre que motivaron el aviso en las redes sociales de una de las victimas.

Limitaciones de la Policía

Contó que la Policía de El Mollar tomó intervención a partir de una reunión que tuvo lugar hace tres semanas, en la cual los vecinos plantearon la necesidad de más presencia policial en el lugar. En esa oportunidad, las autoridades reconocieron las limitaciones que tienen para cubrir una vasta zona y los pocos recursos con los que cuentan.

Ansardi explicó que la iluminación del barrio La Sulka tiene sus años y en algunos sectores no están funcionando. A pesar de los reclamos efectuados, el inconveniente persiste, mientras que desde la Municipalidad de Tafí del Valle se comprometieron a colaborar con el mejoramiento del alumbrado público. Incluso, dijo que "algunos vecinos se ofrecieron a realizar un aporte económico de ser necesario y así mejorar la iluminación en la zona".

En el recuento de los robos, que fueron expuestos en la Comisaría de la localidad, se calcula que serían más de 10 las casas violentadas.

Por el momento, una de las pruebas aportadas por los pobladores sostiene que las cámaras del barrio atacado habrían captado imágenes de un automóvil, con una patente que no pertenecería a Tucumán, merodeando en la zona entre las 3 y las 4 de la mañana.