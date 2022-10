We’re F’N Back! se llama la gira que volvió a traer a los Guns N’ Roses a Buenos Aires y la frase funciona igual en dos sentidos posibles. Porque el grupo estadounidense está de vuelta -acá, en este país que tanto los quiere- y sus integrantes están de vuelta de absolutamente todo.

Axl Rose, Slash y Duff McKagan, parte del núcleo duro de la belle époque de la banda, ya no son más aquellos “forajidos” que pretendió repudiar Carlos Saúl. Ahora son tipos grandes con buenos modales, listos para dar un espectáculo correcto y sobrevivientes de sí mismos. Enteros y a pedazos, después de varias temporadas intensas de sexo, drogas y rock & roll.

Buenos Aires! We’re finally here 🔥 pic.twitter.com/NPVyy6ML75 — Guns N' Roses (@gunsnroses) September 30, 2022

Desde temprano llegó gente al estadio de River Plate para consolidar una masa amplia en lo generacional: no había solo nostálgicos de los 90s, sino también muchos pibes que no habían nacido cuando los GNR llegaron por primera vez a esta ciudad, a esta misma cancha. Y como suele ocurrir en los grandes recitales desde hace ya unos quince años, existió una división socioeconómica delimitada por un vallado: al frente y cerca del escenario, el campo delantero; atrás, el general. Desde el fondo se escuchó, primero, un pedido combativo: “Tirá la valla, la putá que te parióóóó”. Inmediatamente después, un poco rimado y menos deconstruido “para puuutos, el campo vip es para puuutos...”, que no ofendió a casi nadie y solo generó sonrisas.

A las 9 de la noche en punto se apagaron las luces y comenzó la acción, sin ninguna de esas demoras inauditas que antes eran moneda corriente. “It’s so Easy” y “Mr. Brownstone” fueron los primeros topetazos, llegados desde aquel inoxidable Appetite for Destruction inicial.

El pedido para vivir una buena noche

Apenas finalizó “Chinese Democrazy”, tercera de la lista, el cantante se dirigió al público casi por única vez en toda la noche. Y fue para pedir algo muy importante: “¿Cómo están? ¿Todo bien? No queremos que nadie se lastime. Por favor, den un paso para atrás todos, porque hay gente adelante que está siendo aplastada. Queremos pasar un buen momento, gracias”, dijo al mismo tiempo en que era doblado por un intérprete.

La banda cumplió con su parte del modo más potente y excitante posible, con Slash derramando incontables solos desde su amplio catálogo de relucientes guitarras y Duff capitaneando la base y los distintos matices aportados desde el piano por Dizzy Reed -en el grupo desde los 90s-, la segunda guitarra de Richard Fortus, la batería de Frank Ferrer y Melissa Reese en teclados y secuencias. Y no solo hicieron brillar al catálogo gunner, ese que carece de sutilezas que nadie nunca jamás les reclamó, sino que hubo saludos para todos: Jimi Hendrix (”Machine Gun” inserta en la coda de “Civil War”, la cual Rose cantó con un pie de micrófono ¡azul y amarillo!), Bob Dylan (la ya apropiada “Knockin’ on Heaven’s Door”), Velvet Revolver (una versión de “Slither”), Misfits (”Attitude”, cantada por el bajista), Paul McCartney (con la “Live and Let Die” de Wings y “Blackbird” de Beatles antes de “Patience”)...

En las redes

Lo de Guns and Roses hoy fue sublime, lo mejor que vi en mi vida pic.twitter.com/JUq9VcMeFn — Nano López (@NanoCaslaLopez) October 1, 2022

3 hr clavaron los Guns. Y de repente tenes 15 años de vuelta. Larga vida a Slash y los Guns and Roses pic.twitter.com/e3zg0kLhPl — LeoNOB1977 (@LNob1977) October 1, 2022