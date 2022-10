Moyano advirtió que pedirá un aumento de más del 100%

Luego del arreglo del sector del neumático tras un conflicto de 5 meses, señaló que si no hay acuerdo en la mesa paritaria, “se peleará en la calle”.

Luego del largo conflicto y el acuerdo final del sindicato del neumático con los fabricantes locales, que acordó una paritaria 2022/2023 con un ajuste final que garantice un aumento salarial 10 puntos superior a la inflación que se acumule en los doce meses desde julio 2021 a junio 2022, el secretario del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, aumentó la apuesta y aseguró que camioneros pedirá más.

Moyano había anticipado ayer que el conflicto y el acuerdo del Sutna (el sindicato del neumático, conducido por Alejandro Crespo, militante del Polo Obrero) iba a ser “un poroto” al lado de lo que estaba dispuesto a hacer y conseguir camioneros.

Y esta mañana, en una entrevista por CNN radio dijo, en línea con el reciente señalamiento de la vicepresidente Cristina Kirchner, que el “el gobierno debería ser más duro a la hora de controlar la inflación”, además de asegurar que “hay una inflación de 100 puntos” y que por lo tanto “los Camioneros vamos a pedir más de paritaria”.

Moyano, al lado de Alejandro Crespo y miembros del Sindicato del Neumático, cuya negociación apoyó y ahora buscará superar

“Hay sectores que reclaman para ganarle la inflación y otros sectores que sólo reclaman generar más planes: ya no hay posibilidad de implementar más planes y lo que hay que hacer es generar trabajo genuino”, dijo Moyano en el programa “Digamos todo”, en el que se jactó del “poder de fuego” del sindicato de camioneros y advirtió que si no hay acuerdo en paritarias el salario “se peleará en la calle”.

Moyano, sin embargo, ratificó su adhesión al gobierno. “Este es nuestro gobierno y lo vamos a bancar y defender hasta el último día, pero uno tiene una responsabilidad y tiene que marcar cuando fallan cosas en la CGT o pasan cosas que perjudican a los trabajadores”, subrayó, además de reclamarle que sea “más duro” para controlar la inflación.

Medidas urgentes

Según aseguró Moyano, le pidió a Alberto Fernández “tres o cuatro medidas urgentes para cuidar el bolsillo de los trabajadores”. En concreto, explicó que solicitó: una suma fija o un bono por tres meses, fundamentalmente a aquellos gremios que no pueden llegar a cubrir la canasta básica; ampliar el número de trabajadores que cobren el salario familiar por hija o hijo; y que se eleve el impuesto a las ganancias. “Los voy a volver locos, o al Presidente o a Sergio, para que empiecen a darles estas cosas a los trabajadores”, remarcó.

“El otro día le pedimos al gobierno y al presidente 3 o 4 medidas urgentes: una es un bono o una suma fija, que se aumente la cantidad de trabajadores que cobren salario familiar por hijo y que eleve de una vez por todas (el piso de) el impuesto al trabajo que es el impuesto a las ganancias”.

Moyano dijo que en la conversación que mantuvo con Alberto Fernández “hablamos de un bono de $20.000 a 30.000 por tres meses, creo que sería un ayuda importante”. El presidente recibió al secretario de los camioneros e hijo de Hugo Moyano, quien también fue secretario de los Camioneros, además de secretario general de la CGT, en una suerte de “desagravio” porque no participado junto a otros dirigentes de la CGT en un encuentro previo, a raíz de lo cual advirtió que estaba dispuesto a alejarse de la central obrera. Sin embargo, Moyano rechazó esa versión. “Hay que ser bolú para pensar que me puedo retirar de la CGT por no invitarme a una cena. Los trabajadores necesitan que la mayor parte de la CGT esté unida”, señaló, aunque sí reconoció que “seguramente a algunos molesto en la CGT”. Pero insistió que “tenemos que tener fortaleza para criticar”.

El líder de los camioneros reiteró que el de los neumáticos fue un “conflicto legítimo” y que el presidente le había pedido que intercediera para “que se firmara este acuerdo de una vez”.

Tras cinco meses de conflicto, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (Sutna) alcanzó el jueves un acuerdo con Bridgestone, Pirelli y Fate, los tres fabricantes de neumáticos de la Argentina, cuyas plantas mantuvo parcialmente paralizadas con intermitencia a lo largo del conflicto y totalmente desde el viernes 23 de septiembre, finalmente acordó un aumento del 66% en la paritaria 2021/2022, dos puntos por sobre el 64% de inflación acumulada entre julio de 2021 y junio pasado. El acuerdo alcanzado en la paritaria 2022/2023 consiste en un aumento del 25% a partir del primero de julio, otros 16 puntos a partir del 1 de octubre (es decir, desde hoy), otros 10 puntos desde el 10 de diciembre, 12 puntos a partir del 1 de febrero de 2023 y, a partir del 1 de julio del año próximo, sin perjuicio de la siguiente paritaria, un ajuste que garantice un aumento del 10% por sobre la inflación acumulada en los doce meses previos.

Además, las partes acordaron el pago de una “gratificación extraordinaria por única vez” de 100.000 pesos. A cambio, las partes se comprometieron a “mantener la paz social, absteniéndose de llevar adelante cualquier tipo de medida que pudiera afectar de cualquier forma la producción en cualquiera de los establecimientos de las respectivas empresas”.

Ese acuerdo es ahora una nueva referencia para los reclamos sindicales. “Nosotros los camioneros vamos a ir con un pedido de un aumento importante, un bono de fin de año y un montón de adicionales... y pedimos que los empresarios no ofrezcan dos pesos con cincuenta”, de lo contrario, advirtió, “discutiremos el salario en la calle”.

“Se está hablando de que hay una inflación de 100 puntos y nosotros vamos a pedir más y un bono importante”. La primera audiencia para la paritaria camionera es el próximo martes.

Pese al desboque inflacionario que describió, Moyano defendió al gobierno. “Massa está apretado por el desastre que dejó Macri, que debería estar en tribunales o con el traje a rayas”, señaló. E incluso consideró necesario el acuerdo con el Fondo Monetario. “A nadie le gusta acordar con el FMI, pero si firmaste hay que cumplir. ¿Qué hacemos, entramos en default y explota todo?”, se preguntó. El presidente Alberto Fernández, concluyó, “está haciendo todo lo posible, la está tratando de remar”.