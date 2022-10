Qatar 2022: "ver a Messi levantar la Copa sería especial"

El secretario general del Comité Supremo de Entrega y Legado del Mundial Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, se entusiasmó este viernes con la chance de "ver a Lionel Messi levantar el trofeo" en la final del 18 de diciembre en Lusail y consideró que el seleccionado argentino "probablemente sea el segundo equipo" de preferencia entre los aficionados locales durante la primera edición a realizarse en el mundo árabe.

En su primer contacto con un medio argentino, el máximo responsable organizativo de la Copa del Mundo de la FIFA 2022 se mostró "muy entusiasmado" con ver a Messi en lo que será su quinta participación mundialista y posiblemente la última.

Al Thawadi aseguró que no lo sorprendió que "los aficionados argentinos se encuentren entre los principales solicitantes de entradas" y expresó su deseo de que los visitantes "tengan experiencias inolvidables" en el emirato.

"Ver a Messi levantar el trofeo en la que podría ser su última Copa del Mundo sería algo realmente especial para nosotros como organizadores. Messi es una superestrella mundial que será uno de los aspectos más destacados del torneo. Estoy muy emocionado de verlo jugar en Qatar", afirmó en una entrevista exclusiva con Télam.

Al Thawadi, de profesión abogado, licenciado en la Universidad de Sheffield, asumió en marzo de 2011 la función orientada a coordinar entre entidades públicas y privadas los proyectos de infraestructura y desarrollo de Qatar 2022.

Consultado sobre la expectativa que hay en Qatar por el arribo de la Copa del Mundo y lo que significa para que el país sea la sede oficial, Al Thawadi dijo que "el sorteo oficial ( de la copa) generó una gran emoción en la región y en todo el mundo. El torneo se perfila como verdaderamente histórico. Esto se ha basado en el entusiasmo en la región después de la Copa Árabe de la FIFA, que fue un gran éxito. Uniremos a más de 450 millones de personas, tanto en los estadios como desde las casas. Estamos increíblemente emocionados de dar la bienvenida al mundo a Qatar y Medio Oriente. Para muchas personas, será su primera oportunidad de ver y explorar el mundo árabe, y queremos que la gente venga y tenga experiencias inolvidables".

"Si Argentina y Qatar ganan sus respectivos grupos, los dos equipos podrían enfrentarse en la etapa de cuartos de final", se aventuró a pronosticar el representante de la FIFA. Y agregó que "la selección argentina está en una racha increíble en este momento y llega a la competencia como uno de los favoritos. Ver a Messi levantar el trofeo en la que podría ser su última Copa del Mundo sería algo realmente especial para nosotros como organizadores".

En cuanto a la mirada de los locales y la aceptación del equipo y la figura de Messi, indicó: "Hay muchos fanáticos de Argentina y Leo Messi en Qatar y, para muchos, Argentina probablemente será su segundo equipo después de la selección de Qatar". Por otro lado destacó que los argentinos se hayan posicionado junto a otros grandes "liderando el camino al asegurar la mayor cantidad de boletos. Algunos de sus partidos también han tenido la mayor demanda. Estoy seguro de que la selección argentina recibirá un animado recibimiento cuando llegue al país y estadios llenos en todos sus partidos".

Teniendo en cuenta el fixture que tiene definida la selección en la primera etapa y la afición generada en torno a la participación de la "Scaloneta", expresó que "la demanda de la Copa Mundial es más fuerte que nunca a pesar de los desafíos sin precedentes que todos hemos enfrentado en los últimos años debido a la pandemia de coronavirus. La venta de entradas muestra cuán poderosa es" ,para unir a la gente para celebrar el hermoso juego. "Dado su amor por el fútbol, no me sorprende que los aficionados argentinos se encuentren entre los principales solicitantes de entradas. He estado en las últimas tres Copas Mundiales de la FIFA y la Copa América en 2019, por lo que sé lo que significa el fútbol para la gente de Argentina y el continente en general. Los fanáticos sudamericanos siempre aportan entusiasmo".

Por último, Al Thawadi destacó que desde la organización plantearon como objetivo "ofrecer una experiencia y un torneo sorprendente y memorable para los fanáticos, jugadores y visitantes por igual". En cuanto a lo que representa la figura de Lionel Messi, "es una superestrella mundial que será uno de los aspectos más destacados del torneo. Estoy muy emocionado de verlo jugar en Qatar. Cualquier jugador que viaje aquí para la Copa del Mundo puede esperar encontrar las mismas instalaciones de clase mundial sin distinción".

