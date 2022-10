Alemania registra incremento en los contagios por Covid-19

Con el inicio de la temporada de otoño, el Instituto Robert Koch de Alemania, informó la madrugada de este sábado 73.856 nuevos contagios con el SARS-CoV-2, lo que eleva la tasa de incidencia semanal en el país hasta los 497 casos por cada 100.000 habitantes, siguiendo una tendencia alcista que preocupa a las autoridades sanitarias.

En los reportes emitidos durante las últimas tres semanas, la cifra aumentó de 237 a mediados de septiembre hasta los 466 casos registrados en el último día del mes. Estos números, que muestran un incremento sostenido de los positivos por coronavirus, no reflejan fielmente la realidad, según numerosos expertos, toda vez que no todas las personas contagiadas se hacen un test PCR, que es el requisito exigido por las autoridades para ser incluido en las estadísticas. Por ende, se estima que el número de casos es mucho mayor.

El total de contagios hace una semana fue de 46.964, casi 30.000 casos menos que este sábado. Además, hubo 116 muertes, 26 más que hace una semana. Sin embargo, es importante considerar que la cifra de fallecimientos es mucho más volátil, pues depende de distintos factores. En tanto, la tasa de ocupación de camas por pacientes con covid llegó al 4,4 por ciento, y la tasa de reproducción del virus es de 1,46, lo que quiere decir que 100 personas contagian a otras 146.

Nuevas normativas

Ante lo que las autoridades consideran signos crecientes del surgimiento de una nueva ola de contagios, desde este 1 de octubre rigen nuevas normas en Alemania. Por ejemplo, el uso de mascarilla será obligatorio en hospitales, centros médicos en general y residencias de ancianos. Y si bien el uso de barbijo ya no es imprescindible en aviones, se recomienda hacerlo y es posible que, si la situación empeora, se reintroduzca la obligatoriedad.

Otras normas varían de estado en estado; en algunas regiones de Alemania sigue siendo obligatorio usar mascarilla en el transporte público y lugares cerrados, mientras que en colegios y jardines infantiles se realizan test periódicos. Desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, las autoridades alemanas han registrado 33.386.229 casos con confirmación con PCR de contagios por SARS-CoV-2. Asimismo, 150.064 personas han fallecido debido a los efectos del covid.

El ministro de Salud de Alemania, el socialdemócrata Karl Lauterbach, ha reiterado que la pandemia no ha llegado a su fin, haciendo un llamado a la ciudadanía al autocuidado indicando que el coronavirus en estos momentos "no está tan en primer plano", con otras crisis más importantes, y agregó que depende de todos que siga siendo así, es decir, que la pandemia continúe siendo un tema destacado, pero no el dominante.

Señaló que habrá mucho que hacer para "evitar una situación adicional de estrés este otoño y este invierno" y subrayó la importancia de que las consecuencias de la guerra en Ucrania, "que ya son suficientemente duras", no se vean agravadas con infecciones por covid-19, una sobrecarga de las infraestructuras críticas y muchas bajas por enfermedad.

