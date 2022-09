Héctor, el enfermero que les canta a los pacientes para darles ánimo

"Canto para que el paciente no se sienta invadido", dijo a Los Primeros +. Trabaja en el sanatorio La Trinidad de Palermo y contó la historia de su paciente.

Zahira tiene 27 años. A los 7 le descubrieron un tumor maligno en el cerebro. Inmediatamente los médicos decidieron operarla y fue sometida a rayos. Esa fue su primera intervención quirúrgica, pero no la última. Hace unos días, mientras estuvo internada en terapia intensiva en el sanatorio La Trinidad de Palermo, conoció a Héctor, un enfermero que le cantó un tema de Abel Pintos y la hizo olvidar de sus padecimientos.

"La historia de Zahira es la de una paciente que ha sufrido durante 20 años una enfermedad. Le dieron cinco años de vida. Es una luchadora desde los 7 años. Nos pudimos acompañar para salir de ese bajón", contó Héctor a LP+.

"Aunque no lo parezca, eso es una terapia intensiva pero hay momentos donde es posible compartir. Me gusta que los pacientes se sientan lo más en casa posible. La idea es estar cerca de las personas de la mejor forma posible, eso es la enfermería", continuó.

La semana pasada, entró Héctor a la habitación donde estaba Zahira y juntos vivieron un momento mágico. A puro corazón, el enfermero empezó a cantar “Oncemil” de Abel Pintos mientras la atendía. Esa amorosa escena fue grabada por Isabel, la mamá de la chica.

"No se me ocurrió empezar a cantarle a los pacientes. Estoy trabajando y puedo hablar de fútbol, de teatro, hacer chistes o cantarles. Ese es un tiempo muy íntimo. Canto para que el paciente no se sienta invadido", afirmó.

El video

Quizás Héctor y Zahira vuelvan a cruzarse. O no. Lo cierto es que ambos ganaron un amigo, y las notas musicales danzaron transformando las paredes de esa fría habitación de la terapia intensiva en un hogar calentito lleno de amor.

"Tengo la suerte de que me gusta cantar y no lo hago tan mal. Tengo compañeras que bailan ante los pacientes. Tratamos de hacerles pasar el mejor momento dentro de lo ingrato. Nuestra profesión está muy mal valorada y mal paga. Tenemos la potestad de ejercer una cercanía en un mal estado", cerró.