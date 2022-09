El romance entre la China Suárez y Rusherking crece a pasos agigantados desde que comenzaron a salir a finales de mayo. A tal punto que el cantante acaba de lanzar "Perfecta", un tema dedicado a la actriz y su intenso noviazgo.

El tema fue grabado junto a Mariano Castro, líder de Dread Mar I. La protagonista del video también es "La China", que baila al ritmo de la fusión entre reggae y música urbana.

"Te he buscado por todo el mundo. Dime ¿dónde has estado? Es que por mucho tuve la ilusión. De poder coincidir con alguien. Que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte. Y no quiero que te vayas de mi lado", arranca el tema. "Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para. De ti nada me separa", agrega el estribillo.

Perfecta

El tema fue reproducido por más de 500 mil personas en apenas doce horas de lanzamiento.

Luego del lanzamiento, la China Suárez mostró su emoción en las redes sociales. "Es mi canción favorita. Me la aprendí el mismo día porque la escuché muchas veces", escribió la actriz en sus historias para Instagram.

"Creo que, si alguna vez la escucho en vivo, voy a llorar. Quiero que lo sepas", dijo la China mientras el cantante de trap se encontraba a su lado.

Por estos días la ex Casi Ángeles está en España presentando Objetos, la película que protagoniza con Álvaro Morte y Verónica Echegui. En la avant premiere lució un impactante vestido strapless rojo de lentejuelas con cola de sirena y pelo recogido. Una de las primeras cosas que hizo al llegar a Madrid fue proveerse de su golosina favorita, según le compartió a sus millones de seguidores en Instagram. “Las compras importantes”, escribió, divertida, sobre una foto que publicó en sus historias en la que se la ve cargando una enorme caja repleta de barritas de chocolate con leche bañadas en chocolate negro.

Sin embargo, a buena parte de los usuarios de las redes sociales les llamó la atención otra cosa, muy distinta a los chocolates. Y tiene que ver con una coincidencia. Es que a casi un año de que se desatara el Wandagate, la China coincidió en Madrid con Mauro Icardi. En plena guerra mediática con Wanda Nara por su separación, el futbolista del Galatasaray hizo una escala en la capital española camino a Milán. Y no fueron pocos los que especularon con un posible encuentro entre la actriz y el papá de Isabella y Francesca.

Anoche la actriz estuvo en el late night show conducido por Pablo Motos, El Hormiguero, donde contó una anécdota paranormal: “Estaba durmiendo sola con mi hija, que en ese momento tendría tres meses, y escuché un portazo en la planta de abajo de la casa. Y dije: ‘Vinieron por nosotras’. No se me ocurrió mejor idea que abrir la ventana, yo estaba durmiendo en bombacha, y salté por la ventana porque tenía que pedir ayuda. Salté un piso por la ventana, empecé a llamar a los vecinos y a seguridad. La imagen era un poco fuerte porque yo nunca me percaté de que seguía en bragas. Tuve que entrar cuerpo a tierra por una ventana pequeña que había con el de seguridad atrás”.

Luego, contó que al volver a ingresar a su hogar, descubrió que no había nadie adentro. “Además, había una botella de agua de dos litros que yo había dejado en el centro de la mesa tirada en el piso explotada. No tengo gatos y los perros no llegaban a subirse”.