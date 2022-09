Una modelo tuvo un accidente con un drone en pleno desfile

Mientras tenía lugar una nueva edición del Círculo Moda 2022/2023 en la provincia de Córdoba, una modelo vivió un tenso momento en pleno desfile. Juliana Reinaudi tuvo un accidente con un drone mientras recorría la pasarela montada en el centro comercial El Patio Olmos. Toda la secuencia quedó grabada desde distintos ángulos, y registró el instante en que el dispositivo aéreo se enredó en su cabello. Aunque tuvo que ausentarse durante algunos minutos, resultó ilesa y luego volvió al ruedo con la misma sonrisa con la que ingresó. A través de las redes sociales, el video se hizo viral y en medio de las repercusiones, habló al respecto quien estuvo a cargo del manejo del equipo tecnológico.

La joven de 26 años lucía un mono nude con hombreras cuando hizo su aparición en escena, y sin que pudiera avanzar más que unos pocos metros, la golpeó en la cabeza el drone, y cuando se dio cuenta de que lo que había pasado, intentó sacárselo, pero como se había enganchado en su pelo, uno de los asistentes trató de ayudarla. Sin embargo, no fue sencillo desenredarlo, y fueron detrás de escena para asistirla. Tras bambalinas, finalmente pudieron quitárselo, y más tarde regresó a la pasarela.

El posteo del piloto del drone luego del percance en la pasarela

En diálogo con Teleshow, Reinaudi confirmó que afortunadamente no resultó herida. “No pasó a mayores por suerte. Me pudieron sacar el drone y luego seguí con el desfile; lo único que quería era que me lo saquen para seguir mi trabajo y se pudo”, aseguró. El video fue reproducido en medios locales de Córdoba, pero rápidamente recorrió el mundo virtual y llegó a todo el país.

Al ver la ola de mensajes, el joven que manejaba el dispositivo realizó un posteo, donde le agradeció a la modelo por la actitud positiva que mantuvo en todo momento pese a la sorpresiva situación, y aclaró qué fue lo que sucedió. “Durante un evento increíble, ocurrió este percance en la pasarela”, dijo en el comienzo de la publicación, que también se llenó de comentarios.

“¿Vieron los memes?”, le consultó a sus más de 9000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde se apoda ChaKo FPV. “Gracias Juli por el profesionalismo, y perdón nuevamente por lo que pasó”, se disculpó. Y contó: “Desde mi vista con los lentes de vuelo, no llegué a verla salir a pasarela, cuando me avisaron ya era tarde y me crucé en su camino sin querer; Juli nunca bajó la sonrisa, pudimos desenredarle el drone del pelo minutos más tarde y siguió adelante en el desfile, ¡una genia!”. Junto a emojis de aplausos, compartió también el video que filmó, que culmina con el momento en que se estrelló en la modelo.

Las stories de la modelo cordobesa: en tono de humor, se refirió a lo ocurrido

Las stories de la modelo cordobesa: en tono de humor, se refirió a lo ocurrido

Mientras tanto, el muchacho replicó algunos mensajes de aliento de colegas que remarcaban su capacidad como piloto, y la importancia de priorizar siempre la seguridad del público, más allá del contenido, y aseguraron que se combinaron varios factores para que sucediera el accidente de la forma más inesperada. Reinaudi, por su parte, se tomó con humor lo ocurrido, y no solo lo respaldó, sino que además bromeó al respecto con una foto suya sosteniendo un drone de cartón que le hicieron sus compañeros. “¿A vos te boludean en el trabajo?”, repreguntó en tono de broma, junto a la postal y más adelante se mostró en el backstage de otra producción, donde habían un drone estacionado, y escribió: “Acá en un evento y....miedo”, mientras enfocaba el dispositivo aéreo.