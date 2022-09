Murió un boxeador de 25 años tras una paliza

Luis Quiñones, el boxeador colombiano que permanecía internado tras la pelea que sostuvo el pasado sábado 24 de septiembre con su contrincante José Muñóz, falleció este jueves.

La información fue confirmada por el hermano del deportista a través de su cuenta de Facebook.

Boxeador Luis Quiñones, en UCI luego de combate en Barranquilla ante José Muñoz. pic.twitter.com/h2TGs6A9mZ — Las Noticias (@Lasnoticiascol) September 26, 2022

“Cabeza, como me decías y yo te decía, me has dejado un vacío enorme y a papá y mamá y hermana y hermano, vuela alto, ahora ya estás vestido de lino fino junto al padre celestial a quien tanto amabas y adorabas acá en la tierra, ahora estás allá junto a él, nos vemos pronto cabeza. Luis Quiñones”, escribió Leonardo Quiñones Guzmán.

El boxeador estaba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte de Barranquilla.

La Federación Colombiana de Boxeo informó que el fallecimiento del se habría dado sobre la media noche de este jueves. Previamente se había declarado la muerte cerebral del boxeador.

Ambos boxeadores, antes que contrincantes, eran amigos y crecieron juntos en la profesión.

Muñoz escribió una sentida carta a su compañero:

“Nunca pensé que un sueño pudiera convertirse en una verdadera pesadilla. Las ganas de triunfar en la vida nos pusieron a ambos en el mismo camino, pero por esas cosas de la vida y sobre todo de la profesión que escogimos, hoy estás en una situación que nunca imaginamos.

Solo deseo poder devolver el tiempo y que eso no hubiese ocurrido, es inevitable no dejar de imaginarme estando en tu situación y cuestiono por qué te sucedió a ti. Siempre hemos escuchado que las situaciones difíciles no duran para siempre, y hoy más que nunca me aferro a esas palabras. Quiero decirte, que estás en mis oraciones y las de mi familia, que deseo de todo corazón que te recuperes y te levantes de ahí a seguir luchando por tus sueños”.

'Pantallita', como era conocido dentro del mundo del boxeo, llegaba como favorito al combate ante Muñoz. La pelea se presentó pareja, pero el espectáculo se apagó en el octavo asalto, cuando Quiñones se desplomó después de recibir una importante seguidilla de golpes por parte de su rival. Quedó tendido sobre la lona y ahí se encendieron las alarmas.

La euforia por la victoria de Muñoz rápidamente se transformó en preocupación por el estado de Quiñones. Y todo escaló aún más cuando se dio a conocer que, tras la pelea, el púgil había sido trasladado a la Clínica General del Norte. Horas después del combate, desde el centro médico daban a conocer un comunicado que decía: "El paciente sufrió un deterioro neurológico, funcional y metabólico, que acompañaba varias isquemias en el hemisferio cerebral izquierdo".

El oriundo de Barrancabermeja permaneció internado en estado crítico por cinco días hasta que desde su entorno comunicaron lo peor. "Te nos adelantaste mi hermano del alma, ahora estás en el regazo de tu padre celestial, al que tú adorabas y servías, te amo mi hermano, por siempre y para siempre en nuestros corazones", escribió su hermano.

"Expresamos nuestras condolencias a la familia del Boxeador Luis Quiñones quien desafortunadamente falleció a la media noche del jueves, después de haber sido declarado con muerte cerebral, pantallita perdió su combate más duro, rogamos a Dios por su alma, el deporte está de luto", sostuvieron desde la Federación.