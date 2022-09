El huracán Ian tocó tierra cerca de Georgetown, localidad ubicada entre Charleston y Myrtle Beach, con categoría 1.

En el momento del impacto ya había 72.000 hogares y comercios sin electricidad. La playa en Myrtle Beach se había reducido a una franja estrecha, debido al avance de las aguas. McClellanville, una comunidad en una zona rural, al norte de la desembocadura del río Santee, donde golpeó Ian, ya estaba afectada desde la mañana del viernes 30 por los vientos y las lluvias del sistema, y había sufrido bloqueos de caminos y cortes de electricidad.

Toda la zona entre Charleston y Myrtle Beach, un largo tramo costero con mucha población, sufrirá marejadas ciclónicas de 6 pies (1,8 metros), con picos de hasta 9 pies (2,7 metros) en algunos lugares. Sólo el condado de Charleston tiene 100 millas (160 kilómetros) frente al mar. Los refugios están abiertos desde el jueves 29 en Charleston y alrededores, aunque ni en ese condado ni en el de Georgetown hay órdenes de evacuación.

Con la llegada de Ian a tierra —la primera fue en Cayo Costa (donde afectó las poblaciones en las islas de Sanibel y Captiva) y la segunda en Punta Gorda (al norte de Ft Myers), en ambas con categoría 4— comenzarán las inundaciones súbirtas en áreas turísticas muy populares como Folly Beach, Sullivans Island e Isle of Palms. Poco antes del impacto, el río Black, en Georgetown, estaba violentamente agitado, y los árboles a su vera estaban inclinados en un ángulo muy agudo.

El cono de Ian afectará a 4,4 millones de personas, que verán un rápido debilitamiento de Ian desde la noche del viernes 30.

Se trata de población que ha sufrido otros impactos, como el de Irma, que también causó daños en la Florida y provocó una marejada ciclónica brutal en las islas frente a Charleston, superó el malecón de The Battery y dejó el distrito de los hospitales rodeado de agua, como una isla en el centro de la ciudad. Irma —e Ian llega con una fuerza similar— causó las peores inundaciones en Carolina del Sur desde el huracán Hugo en 1989.

“Tardará meses reconstruir Florida”, dijo Biden

"Es probable que los daños en Florida por el huracán Ian estén entre los peores en la historia de EEUU”, señaló el mandatario en una nueva actualización sobre los esfuerzos de recuperación por el huracán Ian.

“Hemos movilizado el equipo de rescatistas más grande de la historia reciente”, dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al hablar sobre la participación federal en la respuesta al desastre que el huracán Ian dejó en la Florida, y al que amenaza con causar en Carolina del Sur. “Por favor, escuchen las advertencias en Carolina del Sur”, subrayó.

El mandatario mencionó a la Guardia Costera, al Departamento de Defensa y a los equipos estatales y municipales que participan en el esfuerzo. “Rescataron a una mujer de 91 años que tuvo el coraje de que la alzaran a un helicóptero”, ilustró. “Y también a un bebé de un mes”.

21 muertes relacionadas con el huracán Ian

El número de muertos por el huracán Ian es de al menos 21, según el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Se espera que ese total aumente.

Por ahora, dijo que 20 de esas muertes no están confirmadas porque fueron detectadas durante las operaciones de búsqueda y rescate, y se les dijo a los equipos que priorizarán a los que se encontraron vivos y aún atrapados. DeSantis dijo que hubo una muerte confirmada en el condado de Polk, 12 muertes no confirmadas en el condado de Charlotte y ocho muertes no confirmadas en el condado de Collier.