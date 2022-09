Rusherking estrenó su nueva canción dedicada a la China

El trapero se juntó con Dread Mar-I en una colaboración especial. El video oficial está protagonizado por la actriz. “Un amor así ya no se encuentra”

Rusherking viene de lanzar «Olvidate», un sencillo solista que ya lleva superados los 4 millones de streams a menos de dos meses de su estreno. Además, su anterior lanzamiento «Bandido» junto a sus colegas Emanero, FMK y Estani, movilizó las redes sociales y continúa en el Top de Videos Musicales a casi cuatro meses de su estreno, con más de 60 Millones de streams totales.

“Mariano (Dread Mar I) me propuso escribir sobre lo que estoy viviendo hoyen día, y lo que siento en este momento. Hacer una canción que le hable directamente a esa persona especial, y no a todo el mundo”- Rusherking Acompañados por Big One en la producción musical, «Perfecta» nos habla sobre la búsqueda de un amor, que culmina con la tranquilidad de una simple mirada, que detiene todo lo demás.

Por su parte, Dread Mar I viene de lanzar «La Última Ola» junto a Danny Ocean, y se encuentra recorriendo distintos países con una gira promocional que incluye su paso por Chile, Argentina, Colombia, entre otros países. Además, uno de sus últimos sencillos, Verte, junto a Nicki Nicole y Bizarrap, ya lleva superados los 150 Millones de streams totales.

Mientras tanto, Rusherking se prepara para un nuevo tour, que comenzó con su paso por el Luna Park. Con una puesta increíble, invitados de lujo y hasta un coro gospel, el artista realizó un show deslumbrante ante más de 7 mil personas. Con dos sencillos en el Top 50 Argentina, se consolida hoy como uno de los artistas del momento, y acumula millones de reproducciones con cada lanzamiento, proyectando su carrera internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RUSHER KING (@rusherking)

Rusherking habló de su presente y anticipó la tan esperada colaboración con Paulo Londra

Después de llenar un Luna Park y comenzar una gira nacional con la que se propone recorrer los escenarios más importantes del país, el joven nacido en Santiago del Estero, se presentó en la primera edición del Festival Verte de San Nicolás.

“Salió tremendo. Estoy muy contento, la gente muy hermosa, muy eufórica. Devolvieron mucho el amor, así que contento”, aseguró el joven artista.

Además, describió su presentación en el festival como uno de sus mejores shows. “Venimos trabajando y creciendo mucho. Vengo metiéndole mucho al canto y a moverme en el escenario y me sentí muy cómodo”, confesó Rusher.

A lo largo de sus presentaciones, Thomás Nicolás Tobar, nombre real del cantante, va probando distintas dinámicas para desenvolverse más libremente. “Estoy haciendo música que de verdad me gusta y disfrutándolo y esa es la meta”, reflexionó.

Una de sus grandes deudas es la tan esperada y pospuesta colaboración con el artista cordobés, Paulo Londra. En esta ocasión, Rusherking anticipó que pronto podría salir a la luz la canción que habían grabado en 2020, antes que el joven cordobés comenzara su conflicto legal con la productora Big Ligas, que lo tuvo fuera de la música durante dos años.

Al ser consultado sobre un feat soñado, el santiagueño no dudó: “En Argentina, con Paulo, que tenemos eso pendiente ahí”.

Además, el intérprete de “Loba”, dio a entender que el tema aún sigue vigente y, la intención de lanzarlo, más viva que nunca: “Cuando la saquemos la vamos a romper”.