Legisladores de José Luis Espert se van con Javier Milei

Una diputada bonaerense que decidió romper el bloque de Avanza Libertad (liderado por el diputado nacional José Luis Espert) fue el síntoma más grave de un cortocircuito que se venía gestando desde tiempo antes en dicho partido. El éxodo parece tener un destino anunciado: Javier Milei.

Constanza Moragues contó a PERFIL los detalles de su decisión de fundar La Libertad Avanza en la Legislatura Bonaerense, a costa de romper el espacio del economista Espert. Según la funcionaria legislativa, no estaba claro si el rumbo final en las elecciones 2023 sería presentarse como una "tercera vía" o en realidad aliarse a Juntos por el Cambio (JxC), algo que Espert ya había intentado hacer, por ejemplo, en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires en 2019, aunque Horacio Rodríguez Larreta no aceptaría en aquellos comicios.

"Mi decisión es fiel a la postura que traigo de defender las ideas de la libertad en la provincia, de manera independiente a las dos grandes fuerzas que han destruido el bienestar general de nuestro pueblo mediante políticas de estatismo desmedido (en referencia al Frente de Todos y Juntos por el Cambio). Considero que en correspondencia con ese camino que inicié acompañando a Espert en el 2021, hoy voy a acompañar a Javier (Milei) en su candidatura para el 2023, como representante del espacio que defiende las mismas ideas, desde la misma lógica, es decir, por afuera", expresó.

Y destacó que aunque Espert niegue acuerdos con la principal fuerza opositora, había "señales evidentes". "El límite es que no se admite comunión con espacios permeables a otros valores a los nuestros, que entran en contradicción con lo que proponemos. Uno no puede 'ser generoso con la 'ajena''. Con la administración de la recaudación de impuestos hay que ser responsable, ético y austero. No generoso".

Lo cierto es que Moragues fue la primera que se animó a blanquear una situación ineludible en el mundo liberal o libertario: la proyección electoral de Milei es mayor. El legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, precisamente se refirió a esto: "Es lógico que a un espacio de 20 puntos se sumen dirigentes de la misma ideología".

Por eso, la ruptura de Moragues en la provincia de Buenos Aires es sólo el primer anuncio, pero su par Nahuel Sotelo, también legislador de Avanza Libertad, trabaja hace tiempo con el equipo de Milei. Tan así, que el propio Milei ya había dicho públicamente que lo cuenta entre los propios, y Sotelo trabaja con su agrupación, “La Julio Argentino”, en el armado bonaerense del diputado nacional. Moragues y Sotelo participaron del acto del economista en Gerli y de su presentación en el Teatro Broadway.