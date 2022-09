Desde principios de 2022 Stefy Xipolitakis brindaba algunas pistas a través de las redes sociales sobre el lanzamiento musical que vería la luz este año. El mes de septiembre fue el elegido para hacer realidad el sueño de dar a conocer su primer tema como cantante. Luego de varios meses manteniendo un bajo perfil y alejada de los medios de comunicación, regresó al ruedo con una renovada cuenta de Instagram y una faceta desconocida hasta el momento.

El debut llegó de la mano de “Quiero”, con un videoclip incluido donde luce diferentes looks urbanos y está acompañada del streamer Markito Navaja. Juntos recrean un romance que empezó siendo prohibido, pero termina haciéndose posible. “Esta canción y video son muy importantes para mi; es la primera, con esta salgo a la calle, gente”, escribió la hermana de Vicky Xipolitakis en una publicación donde palpitó el estreno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por STEFY - QU1ERO (@stefyxipolitakisok)

“La hicimos con mucho amor para ustedes, después de mucho tiempo de laburo. Sin dormir, a veces sin comer, pero con una alegría que me llena el alma de felicidad inmensa, así que espero que se enamoren de ella tanto como yo lo estoy”, agregó, además de definirlo como “un pedacito de ella” para sus seguidores. Con más de 290 mil followers, suele publicar contenido sobre su incipiente carrera, y según contó, todo surgió en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuando se replanteó si su profesión la hacía feliz.

Las sensaciones de Stefy Xipolitakis

“La cabeza me hizo un click. Pensaba: ‘¿Si me voy al cielo cumplí mi sueño?’, y entonces fue muy fácil la respuesta, que no era por ahí el camino. No iba a decir que no al trabajo, y todo junto no se puede hacer porque hacerlo bien consume mucho tiempo. Entonces estoy arriesgando todo para hacer mi sueño realidad”, explicó algunos meses atrás en un ida y vuelta en sus stories, junto a un emoji de notas musicales. Orgullosa de los resultados, horas antes del lanzamiento, destacó: “Esto está por pasar, y no se imaginan cómo estoy, con un súper equipo que me acompañó en cada locura que propuse”.

En diálogo con MShow (Ciudad Magazine), la artista explicó por qué eligió este tema musical para darse a conocer al público. “Me gustó mucho la canción porque pasa por unas variaciones musicales donde me puedo mostrar desde otro lado, y para el que sabe y no de música, puede ver que hay cambios rítmicos, en la voz y en la letra”, aseguró. “A veces uno estando solo no sabe como caminar, y se puede mandar alguna macanita, así que tener un equipo que me apoya un montón y estar haciendo realidad todo esto, es hermoso”, concluyó.

Stefy Xipolitakis: concientizar por el coronavirus

Cabe recordar que en marzo de 2020 toda la familia Xipolitakis grabó una canción sobre la lucha contra el coronavirus, con una letra que compusieron para hacerle frente al aislamiento obligatorio.

“Si no te beso es porque te quiero, si no te abrazo es que quiero volverte a ver. Quedate en casa, lavá tus manos. Un virus se corona como dueño del mundo. Y de repente en Disney se apagó la magia. Duerme en silencio Nueva York. Muralla China se quebró. Ningún camino nos conduce más a Roma”, decía la primera estrofa que Stefy interpretó a dueto con su mamá, que la acompañó con una guitarra.