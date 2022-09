Se reanudó el juicio contra Juan Darthés en Brasil

El miércoles por la noche Thelma Fardin contó que el acusado había pedido la suspensión nuevamente del proceso, alegando que no podía presentarse

Este jueves desde las 14.00 se reanudó en Brasil el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthes, acusado de violación por un hecho presuntamente ocurrido en Nicaragua en el 2009 en el marco de una gira de la tira en la que ambos participaban, Patito Feo.

En esta etapa deberán declarar los testigos presentados por el acusado y el 20 de octubre próximo será él quien declare ante el juez, por primera vez en rodo el proceso. El actor, junto con su abogado habían presentado un pedido para evitar que se reanudara el caso, el cual hasta el momento no tuvo lugar.

Martín Arias Duval, abogado de Thelma en Argentina explicó el miércoles: “La defensa de Darthés interpuso un nuevo recurso ante el Tribunal Superior, lo que sería la Corte acá, y como ese recurso no suspende el trámite de la causa, mañana se reinicia el juicio con los testigos de él. Sin embargo, su defensa pidió que se suspenda nuevamente el juicio hasta que su recurso sea resuelto. No hay resolución sobre el pedido de suspensión, aunque podría llegar la decisión hasta cinco minutos antes de la audiencia”.

“Nos enteramos que otra vez Darthés y su defensa hicieron una presentación para intentar suspender las audiencias que se reanudarían este jueves. Voy a intentar hablar sin enojarme, cosa que es difícil porque estoy cansada porque juegan a eso, a cansarte”, comenzó explicando angustiada la actriz en un video en sus redes sociales y agregó que el acusado “contrató al abogado mas caro de Brasil: “No es una manera de Brasil, el más caro, la sensación de estar enfrentando el poder es muy fuerte”.

“¿De dónde salen los recursos? Es un tipo conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil, políticos y gente que busca impunidad, como quiere Darthes, porque no quiere presentarse ante la Justicia. Contradictorio porque dijo que sí, que quería”, se preguntó en su video.

Sobre los argumentos presentados, dijo: “En el escrito dice que hasta que no ser resuelva la cuestión de jurisdicción que ya está resuelta, porque está discutida y ganamos en realación a que tiene que ser en el foro Federal donde se esta dando donde y se avanzó mucho, busca que el proceso que se llevó a cabo no sirva porque si hay que cambiar de jurisdicción, estaría prescrito el delito, porque él no quiere que la Justicia se pronuncia”.

Integridad psíquica

La actriz contó además que “el escrito dice que para él no sería sano declarar y que seria importante preservar su integridad psíquica”. “¿Y la mía? ¿Y la de las víctimas?”, cuestionó y siguió: “Yo declaré cinco horas en una situación tortuosa, cinco horas, eso no vale. Me hicieron un sin fin de pericias en Nicaragua, en Argentina y en Brasil, a él ninguna. Pero la integridad que hay que preservar es la suya. Es muy violento. El proceso está siendo violento”.

“Quería dejar esto dicho porque si se suspenden las audiencias debería ser un escandalo, no puede ser que esto no termine mas, ¿quién aguanta? Si no aguanto yo que tengo abogados, Anmistía Internacional, ¿quién aguanta’ ¿Qué es lo que le está diciendo el sistema a las víctimas de abuso sexual?”, cerró.

Carla Junqueira es la abogada de la actriz en el vecino país, mientras que en Argentina la representa Martín Arias Duval quien contó además que su clienta seguirá esta etapa del juicio a través de la web. Se había suspendido porque desde la parte acusada había alegado que no había jurisdicción, lo que hubiera implicado tener que realizar todo el proceso nuevamente.