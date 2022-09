El rapero Coolio murió este miércoles a los 59 años. Con su hit musical "Gangsta's Paradise", lanzado a mediados de los '90, marcó a fuego el estilo musical de una década.

La noticia la confirmó su manager a la cadena CBS News, de Estados Unidos. Artis Leon Ivey Jr -el nombre de nacimiento del rapero- murió en Los Ángeles, donde residía, aunque no se dieron más detalles de la causa de su deceso. Apenas trascendió que estaba de visita en lo de un amigo.

Su amigo y manager, Jarez Posey, fue la única persona de su entorno en referirse al episodio. Según aseguró a TMZ, los paramédicos deslizaron que el cantante sufrió un paro cardíaco.

Ese mismo medio afirmó, en su sitio web, que "fuentes policiales indicaron que no se encontraron drogas en la escena de la muerte".

Nacido en Monenssen, Pennsylvania, el 1° de agosto de 1963, fue en la mencionada ciudad en California desde donde marcó el estilo del rap de la costa oeste estadounidense, en una época de batallas culturales -los 90-en la que se rivalizaba entre las márgenes del país, en un fenómeno de fanatismo que incluso decantó en muertes violentas de artistas del rubro, al este y oeste de Estados Unidos.

De hecho, Coolio formó parte del álbum despedida dedicado a Tupac Shakur, controversial megaestrella del género que fuera asesinado en 1996 que conmocionó a la industria musical estadounidense, que vivió una escalada de crímenes que continuó con el de Notorious B.I.G. un año después.

El rapero será recordado por su sencillo ganador del premio Grammy "Gangsta's Paradise", que apareció en la banda sonora de "Mentes peligrosas", película protagonizada por Michelle Pfeiffer en 1995 y que fuera reversionada y homenajeada por otros artistas durante años.

Es que ese hit -inspirado en la melodía de "Pastime Paradise" del mítico Stevie Wonder- es considerado una de las canciones de rap más exitosas de todos los tiempos después de pasar tres semanas en la cima de rankings como el Billboard Hot 100. Ese tema hasta le permitió llegar a ser el primer artista de rap en liderar listas de éxito en el Reino Unido.

"Fantastic Voyage", fue otro de sus temas de mayor éxito y creó su propio sello discográfico, Crowbar Records. En su carrera musical hizo colaboraciones con artista emblemáticos de los años '90 como Blondie, Busta Rhymes, Method Man, LL Cool J, B. Real o Snoop Dogg, entre otros.

La mitología a su alrededor relata que el mote de "Coolio" nació como un sobrenombre creado por sus compañeros en Compton. Su joven madre había sido Miss Compton, y por su belleza era comparada con Julia Moller. Por el parecido con su madre, dicen que el rapero terminó adoptando el apodo como su nombre artístico.

Coolio

Artis Leon Ivey Jr., su nombre real, nació el 1 de agosto de 1963 en Compton, California, epicentro del rap de la costa oeste y de la la escena de finales de los 80 y buena parte de los 90 conocida como gangsta rap. De hecho, su famoso hit da cuenta de ese período convulsionado en el que perdieron la vida Tupac Shakur y The Notorious B.I.G.: “Pasaron la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso del gangster”, dice el estribillo del tema que tuvo tantas versiones como la paródica Amish Paradise, del comediante “Weird” Al Yankovic.

Coolio grabó su primera canción en 1987: “Whatcha Gonna Do?” Un año más tarde registró “What Makes You Dance (Force Groove)”, con Nu-Skool. En 1991 se unió al grupo WC and The Maad Circle, integrado por WC, Coolio, Big Gee y DJ Crazy Toones. Fue co-colaborador del álbum debut del grupo, Ain’t a Damn Thang Changed.