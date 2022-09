Carrió: sin las PASO "el problema lo tiene el oficialismo”

La líder de la la Coalición Cívica, Elisa Carrió habló sobre el clima político que se vive en el país de cara a la elecciones presidenciales de 2023, y minimizó la embestida de parte del oficialismo que busca eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), al asegurar que “el principal problema” lo tiene la coalición del Frente de Todos y que en el peor de los casos, Juntos por el Cambio establecerá reglas para tener internas abiertas.

La integrante de la mesa de JxC explicó que “el derecho a competir en una interna está garantizado por la Constitución, independientemente de que exista o no la ley”. “En caso de que no haya PASO garantizadas vamos a tener reglas para tener internas abiertas, el principal problema lo tiene el oficialismo, no hay que tragarse amagues”, expresó durante una entrevista en el programa A Dos Voces.

Al respecto, también le restó importancia a la influencia de Cristina Kirchner en el Frente de Todos. Para “Lilita”, la vicepresidenta “saca el 20% de los votos”: “Nadie que tiene 80% de imagen negativa” y termine “posiblemente condenada con prisión domiciliaria”, “puede dirigir”. “La pérdida de poder es la pérdida de poder, no la veo fuerte”, agregó.

De cara al 2023, la socia fundadora de Cambiemos señaló que “no fue un fracaso el Gobierno de Mauricio Macri”. Lo definió como “bueno” pero con “enormes limitaciones”, y remarcó que “no gobernó la coalición, lideró el que fue elegido presidente y tuvo errores y aciertos”. “Ahora tiene que ser una coalición electoral y de gobierno”, planteó.

Para Carrió, ni ella, ni Macri, ni Gerardo Morales “son líderes de Juntos por el Cambio”. “Macri es líder del PRO, yo de la Coalición Cívica y Morales de la Unión Cívica Radical; necesitamos trato y respeto entre las tres fuerzas”, reclamó haciendo hincapié en “mejorar el trato con el radicalismo”. Consultada al respecto, respondió que “Macri desprecia permanentemente en lo privado y en lo público al radicalismo “e insistió con “mejorar esa relación”.

El “principal problema” de Argentina y el deseo del sucesor de Larreta

Carrió expresó su “preocupación” por la realidad argentina y el avance de “discursos muy autoritarios”, y consideró que “el principal problema del país es de salud mental”. En ese sentido citó como ejemplo que haya personas que duden de “la credibilidad del atentado a Cristina”: “No estamos sanos, no podemos reconocer algunos hechos porque por no creer en nadie sospechamos de todo”.

Si bien manifestó que “cuando uno juega con fuego a veces se quema”, Carrió señaló que “el hecho existió”: “Tengo la mente sana para decir que hubo un revolver cerca de la ex presidente, pero parece una broma en un país que padece estar en un psiquiátrico y nadie cree en nadie”, continuó Lilita quien opinó que a CFK la atacó “un grupo de lúmpenes” y que pueden surgir más: “Las juventudes neonazis aparecen en todo el mundo”. No obstante, aclaró que “Cristina no es una víctima electoral”.

Para la fundadora de la Coalición Cívica, todo esto forma para de los problemas de “depresión y en algunos casos de ira” que predominan en la Argentina. ”Hay falta de incentivo a la vida, la sociedad no tiene fuerzas para levantarse, la sociedad argentina es abusada en todos sus niveles”, opinó. En este marco, afirmó que ve con buenos ojos que el ministro de Salud, Fernán Quirós sea candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Un hombre que pudo cuidarnos la salud en la pandemia puede ser sensato para darse cuenta la magnitud del problema de salud mental de la sociedad”.

