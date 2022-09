Países Bajos lanza un programa de trabajo para jóvenes

La Embajada de los Países Bajos informó que habilitarán nuevos cupos para aquellos argentinos que quieran ir a trabajar y pasear a ese país durante un año.

Según fuentes oficiales, se habilitarán 100 nuevos cupos a partir del 3 de octubre pero antes se tendrá que solicitar un turno durante esta semana. El programa está destinado a aquellos jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran aplicar a las visas Working Holiday, con el objetivo de viajar y trabajar en una de las regiones centrales de Europa, famosa por su diversidad cultural y sus paisajes de ensueño.

¿Cuáles son los requisitos para sacar la visa Working Holiday de Holanda?

La visa Working Holiday para los Países Bajos está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años y permite trabajar y viajar en el país durante 12 meses. Se otorga una única vez en la vida, por lo que quienes ya hayan obtenido una, no podrán volver a solicitarla.

Las personas interesadas en obtenerla deberán juntar una serie de documentación y cumplir con ciertos requisitos indispensables para solicitar el permiso:

Ser argentinos y residir al momento de la solicitud en Argentina.

Pasaporte argentino en regla

Tener entre 18 y 30 años de edad inclusive

Tener la intención de residir en los Países Bajos con fines vacacionales y de trabajo a fin de realizar una experiencia de intercambio cultural.

Pasaje de regreso o demostrar tener los fondos suficientes para costearlo, se estima entre 800 y 1.000 euros, aunque esto puede variar.

No viajar con familiares o personas a cargo.

Contar con los fondos suficientes para mantenerse durante el período inicial de la estadía en Holanda, se pide un mínimo de 2.000 euros.

Seguro médico que cubra gastos de hospitalización y de repatriación en casos de enfermedad grave o fallecimiento.

No tener antecedentes penales.

Paso a paso, cómo sacar la visa Working Holiday para Holanda

Lo primero que se debe hacer es solicitar un turno en la Embajada de Holanda en Buenos Aires para presentar toda la documentación correspondiente. Esto conviene hacerlo cuanto antes.

Una vez en la la cita, se deberá presentar:

Original y copia del pasaporte

3 fotos de frente con fondo gris de 3,5 cm x 4,5 cm

Completar y llevar el “Formulario MVV SPAANS” que puede descargarse desde el sitio oficial de la Embajada.

Al final de la entrevista y la presentación de la documentación, se le otorgará a cada solicitante su “V-Number” que servirá para hacer el seguimiento del trámite.

Luego, habrá que abonar el arancel de la visa (cuesta 69 euros) que se deberá pagar independientemente del resultado. Es decir que la solicitud puede ser rechazada a pesar de que se haya hecho el pago.

El monto sólo se puede abonar a través de una transferencia bancaria a una cuenta del Ministerio de Migraciones y Naturalización Holandés (IND), en la operación se deberá detallar el “V-Number” para que el IND sepa a qué solicitante corresponde.

El próximo paso será enviar otra serie de documentos por mail. En esta etapa será necesario adjuntar:

Un segundo formulario que le será enviado a cada solicitante por mail.

El pasaje aéreo de regreso o los fondos suficientes para costearlo (entre 800 y 1.000 euros aproximadamente).

Un resumen bancario o un resumen de tarjeta de crédito que demuestre que el aplicante cuenta con los fondos suficientes para mantenerse durante la primera etapa de su estadía (mínimo estimado: 2.000 euros).

Fotocopia del pasaporte.

Comprobante de pago del arancel de la visa

Constancia del seguro médico contratado.

Cuando se tenga toda la documentación necesaria, habrá que enviarla a la casilla [email protected], esto debe hacerse dentro de las 3 semanas posteriores a haber pagado el arancel de la visa.

Entonces sí, solo queda esperar. El IND tiene 90 días para tomar una decisión que será notificada por mail. En caso de ser aceptado, el solicitante deberá llevar su pasaporte argentino a la Embajada de Holanda para que le peguen la visa, que les dará el permiso de residir, trabajar y viajar por Europa durante 12 meses.

¿Qué trabajos se pueden conseguir en Holanda?

Una de las principales ventajas que tienen los Países Bajos es que en las grandes ciudades como Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, entre otras, una buena parte de la población habla inglés, por lo tanto no es indispensable saber el idioma local para conseguir empleo. De todas maneras, hablar holandés siempre será una ventaja, ya que aumentará las chances de acceder a trabajos mejor pagos.

A la hora de buscar trabajo en Holanda existen varias herramientas web que permiten anticiparse y arrancar la búsqueda desde Argentina. Estos son algunos de los sitios más recomendados:

Monsterboard

Undutchables

Indeed

LinkedIn

Estos sitios web suelen tener opciones para activar notificaciones según filtros preestablecidos para así estar al tanto de las ofertas laborales de los rubros de interés al momento en que son publicadas.

Sin embargo, lo más común es que los jóvenes que viajan con visas Working Holiday accedan a empleos no calificados en hoteles, bares, restaurantes, comercios, supermercados, etc. Dentro de estos rubros, encontrarán trabajos como recepcionistas, mozos, atención al cliente (ya sea presencial u on-line), delivery en bicicleta, etc.

¿Cuánto pagan en Holanda?

El valor mínimo de la hora de trabajo es de 10,25 euros, es decir que si se trabajan unas 40 horas por semana, se podrá cobrar desde 1.640 euros al mes.

Todo esto dependerá del tipo de contrato que se establezca, con cierta cantidad de horas predefinidas o no, y del tipo de trabajo que se encuentre. A mayor calificación se requiera para el puesto, más se pagará por hora trabajada.