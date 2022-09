Shakira es una de nuestras grandes e indudables protagonistas de la semana. La colombiana ha conseguido varias nominaciones a LOS40 Music Awards 2022 y, casi al mismo tiempo que se ha conocido la lista completa de candidaturas, también ha recibido el certificado de mil millones de reproducciones en Spotify de Hips Don't Lie feat. Wyclef Jean, una de sus canciones más icónicas.

Este hito de superar un billón de streams gana más peso aún cuando pensamos en que el tema se lanzó en 2006 y Spotify no se lanzó oficialmente hasta 2008. Lo que demuestra que un temazo es un temazo sin importar el medio o el canal de distribución, y que romperá récords estratosféricos tanto en físico como en digital.

Entre todo lo malo, una buena para Shakira

En medio de un oscuro momento que está viviendo Shakira entre su separación de Gerard Piqué, la lucha por la custodia de sus hijos y un juicio por seis delitos contra la Hacienda Pública española, la cantante tuvo una buena noticia para compartir con sus seguidores.

Su hit “Hips Don’t Lie” grabado en 2005 y publicado al año siguiente junto a Wyclef Jean logró pasar los mil millones de reproducciones en streaming. “Wow! Un billón de streams en Hips Don’t Lie. Gracias @spotify por esta placa, a @wyclefjean por al colaboración y a todos ustedes por su increíble apoyo!”, escribió la cantante junto a una foto mostrando el importante reconocimiento.

Después de 16 años, el tema que formó parte del disco Oral Fixation Vol. 2, sigue sonando con fuerza en la famosa plataforma de streaming. Se trata de la primera canción de Shakira en lograr esta importante marca.

“Hips Don’t Lie” fue la primera canción con la que debutó en el Mundial de Alemania 2006 aunque la selección de Colombia no estuvo presente.

¿Por qué llamó Shakira a este hit Las caderas no mienten?

Por aquel entonces, ella misma lo explicó detalladamente en una entrevista para el Huffpost: "La razón por la que llamé así esa canción es porque, cuando estoy en el estudio, sé perfectamente cuando una canción está lista y se puede sacar del horno, y es exactamente cuando mis caderas empiezan a moverse. Cuando mi cuerpo reacciona físicamente a una canción – si es bailable – sé que esa canción está hecha. Así que suelo decirles a mis músicos: '¡Mis caderas no mienten!', ¿se están moviendo?, "no se están moviendo". Así que la canción no está lista’. Es así como se me ocurrió la idea del título de la canción".

Y, quizá como contó a Elle hace poco, ahora le esté ocurriendo lo mismo durante el proceso creativo de su último proyecto musical, el que será su duodécimo álbum de estudio. "Pensé que el álbum estaba terminado, pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir, termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas”, contó a la famosa revista.