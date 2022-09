El gobernador de Florida, Ron DeSantis, acaba de anunciar en conferencia de prensa que el huracán Ian está tocando tierra en estos momentos. DeSantis instó a los residentes del sureste de Florida que “no estén afuera durante la tormenta, necesitan refugiarse donde están”. El gobernador también advirtió que la tormenta no solo producirá vientos huracanados e inundaciones masivas donde toque tierra inicialmente, sino por todo el estado.

“Esta tarde el huracán Ian está tocando tierra en el SW de Florida con vientos de 155 millas (250 kilómetros) por hora, muy poco por debajo de un huracán de Categoría 5″, precisó, mientras sucedían los hechos. “Los vientos de 155 mph son increíblemente peligrosos. Volarán restos de cosas e inundaciones capaces de mover automóviles, así que por favor no estén en la calle durante la tormenta. Si está en los condados del sur de la Florida debe estar refugiado allí donde se encuentre. No olviden que Ian producirá vientos de huracán e inundaciones masivas no sólo donde toca tierra sino en todo el estado de la Florida”, indicó el funcionario.

Fort Myers:

El condado de Lee, donde se encuentra el continuo urbano de Cape Coral-Fort Myers, emitió avisos de alerta para que la población se quede donde se encuentra: ya no se puede utilizar los caminos.

Se espera una marejada ciclónica de entre 12 y 16 pies (3,6 a 4,8 metros), “con olas destructivas en la línea costera desde Englewood a Bonita Beach”, según la Administración de Emergencias de Lee County.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Fort Myers y alrededores sufrirán en las próximas horas “daños catastróficos por los vientos, daño estructural a edificios, lluvias intensas con inundaciones potencialmente fatales, árboles arrancados de cuajo y destrucción de viviendas precarias. Se espera un corte masivo de electricidad.

Sarasota:

La directora de Comunicaciones del condado de Sarasota County, Jamie Carson, urgió a las personas que queden en las zonas de riesgo a que se vayan de inmediato: “Rápidamente se está cerrando la ventana de tiempo para evacuar y llegar a un centro de evacuación. El clima se deteriora. Váyanse ya”.

Una vez que los vientos lleguen a 45 millas por hora (72 kilómetros) no será posible utilizar los caminos: el condado emitirá el alerta para que los residentes se refugien allí donde se encuentren.

La ciudad de North Port urgió a los habitantes de las zonas cercanas al arroyo Myakkahatchee a que se vayan del lugar que se verá “gravemente impactado por una inundación histórica”.

Naples:

El condado de Collier, donde se encuentra la ciudad, ya pidió a los residentes que se refugien allí donde se encuentren. Los vientos hacen inseguros los caminos. Rick Davis, meteorólogo local del Servicio Nacional Meteorológico, advirtió: “A nivel local puede haber inundaciones mayores si la tormenta golpea en un ángulo determinado. Esto es una amenaza para la vida”.

En la zona se esperan vientos de 90 millas por hora (144 kilómetros por hora) desde la llegada del ojo de Ian a tierra, prevista para la 1 de la tarde.

“Durante el día habrá vientos intensos y caminos con escombros, entre ellos líneas de electricidad caídas”, advirtió el condado. “También puede haber calles anegadas”.

Tampa y St Petersburg:

Las calles están vacías desde ayer y la policía ya cerró el único bar que permanecía abierto, O’Maddy’s, el habitual punto de encuentro de la población de Tampa antes de los huracanes.

Los funcionarios de los condados de Hillsborough (Tampa) y Pinellas (St Petersburg) advirtieron que ya no es seguro transitar por las carreteras debido a los vientos y el potencial de inundaciones súbitas. Se ordenó a la población que busque refugio donde se encuentre. La Patrulla de Caminos estatal ya había cerrado el puente Sunshine Skyway Bridge porque el viento oscilaba entre 50 y 60 millas (80 y 96 kilómetros) por hora.

Cerca del mediodía la alcaldesa Jane Castor advirtió que, si bien el impacto directo parece estar al sur de Tampa, la región “no está a salvo todavía”. Ian golpeará a la tarde, como mínimo, “con lluvias significativas” y todavía es probable que cause “inundaciones sin precedentes”.

Mientras los residentes tomaban fotos y hacían videos de la bahía con escasa agua, la meteoróloga Nicole Carlisle, destinada a Tampa por el Servicio Nacional Meteorológico, explicó que en las próximas horas el fenómeno de la “marejada ciclónica inversa” se revertirá: así como la fuerza de Ian succionó el agua, esa misma fuerza la empujaría hacia la costa, con olas de 4 a 6 pies (1,2 a 1,8 metros), cuando llegue al lugar.