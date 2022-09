Este miércoles, desconocidos balearon el frente de los Tribunales Federales de Oroño 940, entre Rioja y San Luis, de la ciudad de Rosario. Se constató el impacto de una bala. El hecho es investigado por la Fiscalía federal.

La mecánica resuena con la historia reciente. “Guille” Cantero, jefe máximo de Los Monos, fue condenado por ordenar balaceras contra funcionarios públicos que el mismo reconoció. La semana pasada, la cárcel de mujeres de la jurisdicción había sido ametrallada por delincuentes que dejaron en el lugar una intimidación que mencionaba a dos bandas narco.

Los empleados judiciales y la custodia del edificio, que suele estar en el interior en horario nocturno, reportaron el hecho hoy miércoles por la mañana, al ver que dos vidrios de la garita de ingreso tenían orificios compatibles con un arma de fuego.

Pasó caminando y disparó contra la garita de seguridad

Según informó el vicepresidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Justicia Federal, Aníbal Pineda, el ataque lo perpetró un hombre a cara descubierta a las 3.20 de este miércoles. “Se acercó caminando, efectuó el disparo y se fue caminando. Se tomó conocimiento del hecho a la mañana”, aseveró en diálogo con Radio 2.

“Estamos tratando de establecer si esto tiene que ver con algún juicio en desarrollo o con alguna investigación contra alguna organización”, agregó el camarista federal Pineda.

Una persona pasó caminando y disparó contra la garita de seguridad.

El fiscal a cargo venía investigando a dos presos de la cárcel de Ezeiza, que planeaban atentados contra la Justicia federal. "Hace 15 días se había reforzado la custodia", señaló de los Santos. "Una testigo de identidad reservada hablaba de un coche bomba", agregó.

Hasta ahora, no habían atacado los Tribunales federales. Sólo habían atacado a balazos a la Justicia provincial. "Me llama la atención que no tenga una guardia de seguridad a la noche, dicen que es por falta de presupuesto", sostuvo el periodista. "Es llamativo, una precariedad total", agregó. "Me llama la atención que nadie lo atrape, que nadie se dé cuenta", dijo de los Santos. "Durante cinco horas, nadie se enteró", lanzó. Y criticó: "En Rosario podés hacer cualquier cosa".

El fiscal a cargo de esclarecer el atentado ordenó la toma de declaraciones testimoniales de las personas a cargo de la custodia del edificio de Oroño al 900 y el relevamiento de cámaras públicas y privadas, ya que esa zona es una de las más comerciales de Rosario.

Casualmente, en agosto pasado, el fiscal Javier Arzubi Calvo requisó las celdas de los presos Mario Segovia –conocido como el “rey de la efedrina”– y Julio Andrés Rodríguez Granthon –condenado por narcotráfico– ante la sospecha de que planificaban desde el penal federal de Ezeiza atentados contra la Justicia federal de Rosario.

Segovia actualmente está condenado a 16 años de cárcel y Rodríguez Granthon cumple dos penas por venta de droga, una por 12 años y la otra por 10 años de prisión.