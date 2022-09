La maniobra de Darthés que provocó la indignación en Fardin

Este martes, Thelma Fardin expresó su enojo en redes sociales. La actriz, que denunció a Juan Darthés por abuso sexual, contó que la defensa del actor presentó un nuevo escrito para evitar que se reanude el juicio. “Otra vez, la in justicia”, escribió en su perfil de Instagram donde publicó un video contando los últimos movimientos en la causa.

Notablemente conmocionada e indignada, explicó: “Nos enteramos de que otra vez Darthés y su defensa hicieron una presentación para intentar suspender las audiencias que se reanudarían este jueves”.

Acto seguido, apuntó contra el artista por haber contratado al abogado más costoso de Brasil. “No es una manera de decir, es el más caro. Ya la sensación de estar enfrentando al poder es muy fuerte. ¿De dónde salen los recursos? Es un tipo conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil, (...) gente que busca impunidad como está buscando Darthés”, sentenció.

“No quiere defenderse porque sabe que es culpable”: Thelma Fardin, sobre Juan Darthés

Durante el video, Thelma Fardin señaló una contradicción de Juan Darthés: aunque dijo que quería presentarse ante la Justicia, ahora quiere dar marcha atrás. “Tiene todas las garantías dadas. De hecho, estas audiencias son para que se defienda, declararían sus testigos y él para poder defenderse. Por supuesto que no lo quiere hacer porque se sabe culpable, porque sabe que toda la prueba recibida y presentada por el juez es muy contundente”, aseguró.

Además, detalló que en el escrito que presentó la defensa del actor pidieron que se resuelva el tema de la jurisdicción. “Ya está resuelta porque ya está discutida y se la ganamos. Ganamos en relación con que tenía que ser en el Fuero Federal que es donde se está dando y que el juicio avanzó muchísimo”, precisó para luego asegurar que lo único que buscan es que la Justicia no se pronuncie.

La actriz denunció públicamente a Darthés en 2018.



“En el escrito que presenta dice que no sería sano para él declarar y que es importante preservar su integridad psíquica. ¿Y la mía y la de todas las víctimas?”, reclamó. En este punto, hizo hincapié en que ella fue sometida a un sinfín de pericias en Argentina, Nicaragua y Brasil y que a él no le hicieron ninguna. “Es muy violento. El proceso está siendo muy violento”, lamentó.

A modo de cierre, opinó que de suspenderse las audiencias, debería ser un escándalo. “No puede ser que esto no termine más. Quién aguanta, quién puede aguantar. Si ya no aguanto yo que tengo bancada de abogados, Amnistía Internacional. ¿Quién aguanta? ¿Qué es lo que le está diciendo el sistema a las víctimas de abuso sexual?”, cerró.

Thelma Fardin denunció por violación a Juan Darthes. El ataque sexual habría ocurrido en 2009, cuando ella tenía 16 años y él, 45.

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación





Entre lágrimas, en una grabación que proyectó el colectivo Actrices Argentinas durante una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2018, Thelma Fardin hizo pública su denuncia contra Juan Darthés por abuso sexual.

“En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no. Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir”, relató.

Thelma contó que se animó a hablar después de que el actor fuera denunciado por otras colegas, como Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.