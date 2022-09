No es un día bueno para la cantante colombiana y así como pedían sus seguidores, tendrá que quedarse en España para estar cerca de sus hijos

Una mala noticia acaba de recibir Shakira, en medio de la disputa legal que existe con su expareja Gerard Piqué por la custodia de sus hijos: Milan y Sasha. Todo parece indicar que la cantante tendrá que esperar dos años más para poderse llevar a los menores lejos de su padre a su residencia de Miami. Esto ocurre, semanas después de que se confirmara que habrían tenido un primer encuentro con los abogados del futbolista para decidir con cuál de los padres se quedarían los niños.

Fraude fiscal

Mientras la mediática pareja intenta solucionar en buenos términos el tema de la custodia de sus hijos, este martes 27 de septiembre se conoció que la cantante es solicitada por la Fiscalía española por el tema del presunto fraude fiscal del que es acusada. Pero no consiguió salir pronto de Europa y todo parece indicar que, todo se debe a sus declaraciones para la revista Elle España en las que dijo haber dejado de lado su carrera por apoyar la de Gerard Piqué, lo que tendría incómodo al futbolista que debido a esto, estaría haciendo todo lo posible por evitar que sus hijos abandonen España.

Según indicaron los medios españoles que siguen el paso a paso de este proceso legal, el zaguero blaugrana habría rechazado de manera categórica la jugosa suma de dinero que presuntamente le ofreció Shakira a través de sus abogados para que permitiera que sus hijos se marcharan con ella rumbo a los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta esta situación, Milan y Sasha tendrán que permanecer dos años más en Barcelona, motivados por el hecho de que no tienen todavía la firma de autorización del central catalán para hacer efectivo el cambio de residencia. Pasado este tiempo, se volvería a presentar la solicitud de cambio de país, esperando que la justicia esté a favor de la colombiana.

Otros medios aseguran que este martes se produciría un encuentro entre la defensa de ambas partes a la que solamente asistiría Gerard Piqué para escuchar la propuesta que tiene el equipo jurídico de Shakira, y así poder emitir un nuevo acuerdo entre los involucrados.

¿Cuál era el plan de Shakira?

Después de que se conociera que ambos han optado por contratar reconocidos abogados para dirimir la división de bienes y la tenencia de sus hijos, esta semana, el ciclo online Chisme no like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, reveló que la cantante colombiana busca llegar a un acuerdo para quedarse con la tenencia de los hijos, Milan y Sasha.

El plan de la artista de 45 años es marcharse de España, en donde reside actualmente, e irse rumbo a Miami, Estados Unidos. Pero, esta mudanza no la realizará si sus hijos no la acompañan. El programa reveló que ella está dispuesta a desembolsar USD 2 millones para que su expareja acepte no luchar por la tenencia y, con este dinero que en parte correspondería al saldo de una deuda, también quedarían cubiertos los pasajes para los vuelos que el padre de los niños quiera tomar rumbo a Norteamérica para visitarlos.

Adicionalmente, el sitio web Informalia ofreció la postura de la colombiana en la voz en off de integrantes de su entorno: “Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar los informes que encargó de Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el coqueteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, es una de las revelaciones. Posteriormente, agregó: “Lo hacía ante los ojos de otras y otros. Eso sí, casi siempre en sitios privados, para que no se pudiera publicar ni una foto”.