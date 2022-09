Alarmante: Seis de cada diez niños y adolescentes son pobres

La incidencia de la pobreza e indigencia entre los niños y adolescentes menores de 18 años, alcanza al 60% de la población, según un informe elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA).

"Lo que hay que esperar son números elevados, cercanos al 40% o un poco inferiores. Ya cuando hablamos de más de un 25% o de un 30% de personas en situación de pobreza estamos hablando de una de cada cuatro personas a las que no les alcanzan los ingresos para cubrir los gastos y vivir dignamente", advirtió este martes el investigador Eduardo Donza.

Y afirmó que no se trata de una cuestión de un gobierno o de otro, sino que el problema arrastra ya más de 20 años de políticas erráticas.

"Lamentablemente es una situación estructural, sino parece que depende de un gobierno o de una situación económica puntual o de una crisis internacional. Por supuesto que las malas acciones de un Gobierno empeoran la situación, algunas las mejoran un poco y los tiempos de bonanza mejoran y los de malestar económico los desmejoran. Pero debemos pensar que en Argentina desde hace más de dos décadas estamos en niveles altos de pobreza", dijo el sociólogo.

Proyección sin freno

En 2002, después de las políticas neoliberales había un 52% de pobres, y eso mejora hasta 2008 - 2009 y se estanca en valores cercanos al 27% o 28%.

"Primero una cuestión estructural, agravada en segunda instancia por los efectos del parate que generó la pandemia de coronavirus; ese freno a la producción y a la comercialización se sintió en los ingresos de las familias. Y en tercera instancia, lamentablemente nos acompaña la inflación; es el problema más serio que tenemos. Si no doblegamos la inflación es muy difícil salir", sentenció Donza.

¿Desocupación o precariedad laboral?

"En Argentina la desocupación abierta no es el problema más serio, sino que lo es la precariedad laboral. Hay países centrales que tienen desocupaciones mucho más altas que las nuestras y las familias no pasan tantos inconvenientes. En Argentina uno puede decir que los pobres no pueden darse el lujo de estar desocupados; se deben inventar un trabajo y salir a reciclar residuos, ser cartoneros, limpiar parabrisas en una esquina o ser vendedores ambulantes. Se tienen que inventar un trabajo para mantener un ingreso aunque sea muy muy mínimo", contestó el investigador.

"Según nuestros datos, un 28% de los trabajadores ocupados viven en hogares pobres, y cuando uno va a los trabajadores del sector informal o de baja productividad, ese porcentaje aumenta al 37%. Una de las ideas que tenemos los argentinos y que ya quedó caduca es que alguien consigue un trabajo y ya está bien, que por lo vemos va zafando. Pero ya no es así, no alcanza un trabajo para salir de la indigencia", comentó.

Los programas sociales

"Pensemos también que muchos de los que clasifican como ocupados son beneficiarios de programas de empleo con contraprestación. Solamente el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene casi 1,3 millón de beneficiarios en todo el país. Esas personas, por cómo se mide la estadística, están clasificadas como empleadas. Pero son programas de emergencia surgidos en 2002 como el Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Vemos que 20 años después los tenemos que seguir manteniendo", afirman desde la UCA.

"Estamos viviendo desde hace dos décadas en emergencia; esos son los problemas estructurales que tenemos. Esto está muy asociado a una estructura productiva; el problema no es el mercado de trabajo, sino que refleja que no podemos generar eficientes políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo", continuaron.

"No tenemos la capacidad los argentinos de ponernos de acuerdo para ver qué tipo de país queremos, de hacer un estudio serio sobre nuestras potencialidades. Siempre decimos que tenemos un país maravilloso pero no podemos arrancar. Nos falta humildad, sobre todo a los sectores dirigentes, no sólo política sino empresarial, sindical o de organizaciones sociales. Deberíamos ir a un gran acuerdo nacional y tomar conciencia de lo mal que está la situación. Tomar conciencia que a ninguno de los gobiernos les dio resultados lo que probaron. No pasa por una forma de ver la economía, nadie lo solucionó. Hay que entender la gravedad del tema, si no logramos políticas de Estado que apunte a la producción y al trabajo para dar confianza. Hace falta una gran mesa de diálogo y de acuerdos, en donde deben estar sentados los políticos pero también los empresarios que generan el empleo privado, los formadores de precios, los sindicatos, las organizaciones de base, la economía social porque casi un 22% de los trabajadores está en ese sector y también deben estar las universidades y otras instituciones como el Inti, porque hay que producir más. Debemos tener una hoja de ruta como país y sostenerla en el tiempo", dijo Donza.

"Todos los que se sienten en esa mesa deben saber que algo van a perder; los argentinos estamos tratando de ganar lo máximo posible en el menor tiempo posible. Todos van a tener que resignar; si logramos eso puede ser que a mediano y largo plazo la cosa empiece a mejorar. Sino será como venimos haciendo: festejando cuando bajamos un 1% o 2% y nos ponemos tristes cuando sube, pero no solucionamos el problema", cerró.

Futuro complicado

El investigador de la UCA afirmó, "Como porcentaje es el grupo donde más incidencia tiene la pobreza. Hay una cuestión de perfil de los hogares de menores ingresos que se retroalimenta. No sólo que tienen más hijos sino que hay más bocas para alimentar y menos potencialidad de generar ingresos. En un orden del 60% de los menores de 18 años está en situación de pobreza y de indigencia más elevada que el promedio".

"Eso es muy serio porque es a futuro, es una hipoteca; no sólo ese chico pasa privaciones, sino que a futuro va a ser una persona que no está lo suficientemente alimentada, formada educacionalmente o que fue criada en un lugar con hacinamiento. Por eso no pueden insertarse laboralmente o una empresa que no consigue los trabajadores capacitados. Esto es lo que venimos arrastrando desde hace 20 años, ya como una tercera generación que no que el esfuerzo de los padres está bien retribuido", siguió.

Con información de La Gaceta