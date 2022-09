Neumáticos: “El stock, en el mejor caso, es para una semana”

El secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, le puso plazo al stock de neumáticos disponibles después de que las principales productoras de la Argentina suspendieran sus actividades en el marco del conflicto gremial que arrastran desde hace meses con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna). “El stock en el mejor caso es para una semana”, señaló.

Además, el funcionario que depende del ministro Sergio Massa calculó el millonario perjuicio en exportaciones que ocasiona la paralización de la producción y expresó su deseo de que mañana prime la “sensatez” en la reunión prevista entre empresarios y gremialistas.

“Yo espero que mañana pueda volver a la sensatez y esto se ponga en marcha, porque es un gremio que tiene una muy buena paritaria, hasta tiene contemplado distribución de utilidades, que se ha dado en otras oportunidades”, manifestó De Mendiguren este mediodía en LN+, en línea con lo expresado más temprano por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Consultado acerca de si el accionar de los gremios podría responder a una medida política para perjudicar al Gobierno y potenciar a la izquierda, dijo: “Yo no puedo determinar eso, pero sí hay algo muy extraño. No se permite siquiera sacar la producción terminada, hay bloqueos de plantas…. y bajo estas condiciones es muy difícil que una empresa quiera negociar. Creo que se ha agotado una instancia y que se cambian permanentemente las condiciones, y lo que a mí me corresponde es ver el daño que le estamos provocando a toda la cadena”.

Bajo stock de neumáticos

Y ante la pregunta de por cuánto tiempo puede continuar el sector en esta situación, reveló: “El stock en el mejor caso es para una semana. Ahora, cuando uno tiene una cadena de producción muy productiva, cuando uno termina el auto no puede dejarlo arriba de las llantas en una playa. Pero además la producción que uno no saca un día no puede repetirla al otro. Entonces, el perjuicio ya proyectándolo nos está llevando a 250 o 300 millones de dólares de caída de exportaciones”.

