Después de que se confirmara la separación de L-Gante y Tamara Báez, el cantante de cumbia 420 fue vinculado a Wanda Nara. En medio del escándalo, la exnovia del músico no dudó en manifestarse en redes sociales con picantes declaraciones, volviéndose una de las figuras más buscadas en esta historia. Tal es así que su representante pidió 5.000 dólares para dar una nota televisiva.

Luego de que se conociera la contundente cifra en dólares que pidió la influencer para dar una entrevista en exclusiva, ella salió al cruce. Si bien no negó la información, dejó en claro que no tiene pensado salir a hablar.

Todo ocurrió después de que una seguidora se hiciera eco de la información publicada por Ángel de Brito. “¿Y por qué tendría que pedir menos con la llegada que tiene?”, consultó. Además, arrobándola a Tamara agregó: “Permiso, mis cielas”.

La expareja del referente de la Cumbia 420, reposteó la historia de esta seguidora y dejó en claro que ella no tiene precio. “Tranqui que por más plata tampoco voy a ir a ningún programa”, sentenció.

Tamara Báez pidió una contundente cifra en dólares para dar una nota en exclusiva. Ángel de Brito fue quien reveló el monto en su cuenta oficial de Twitter.

“5.000 dólares Qatar pide la ex de elegant por la nota”, escribió el conductor de LAM (América) en la red social compartiendo el chat que mantuvieron desde la producción del programa con el representante de Tamara Báez.

En los mensajes podemos leer cómo invitan a la expareja de L-Gante al ciclo televisivo. Ante la consulta, el encargado de la agenda de la joven comentó la situación. “Tiene que ser bueno el pago. Ella es cero mediática. Tiene que ser megatentador, si no es un no rotundo. Esta chica tiene muchísima llegada y no quiere dar que hablar de nadie”, explicó. Cuando la productora quiso saber cuánto pedía por participar, la respuesta fue contundente: “Por menos de USD 5000 no va a dar notas”.

Al parecer, la producción de Ángel de Brito no fue la única en ponerse en contacto con Tamara. Lío Pecoraro reveló que ellos también querían hablar con ella y que para eso les pasó un monto superior: “A nosotros nos pidió 8000 dólares para la entrevista jajajajajaja”.

Hasta el momento, Tamara solo se expresó a través de sus redes sociales donde responde a las preguntas de sus seguidores sin ningún tipo de filtro.

Tamara Báez contó que varios futbolistas le escribieron al enterarse de su separación de L-Gante

Con un descargo contundente, la influencer explicó que las cosas entre el artista y ella no venían bien desde hace un tiempo. “Yo estaba sola literalmente hace mucho y venía esperándolo; aguantando muchas cosas, muchas noches sola, para estar los tres juntos y para que ahora pase todo esto. Con el primer video que se hizo viral decidí separarme”, sostuvo.

En su cuenta oficial de Instagram Tamara Báez también reveló que luego de que se diera a conocer su soltería, varios jugadores de fútbol le escribieron para invitarla a salir. En el ida y vuelta con sus seguidores, aseguró que tiene pretendientes desde que está soltera. “Ya me hablaron muchos futbolistas”, aseguró.