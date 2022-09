Zaira Nara confirmó su separación de Jacob Von Plessen

A pocos días que su hermana Wanda confirmara su separación de Mauro Icardi, este lunes por la tarde fue Zaira Nara quien sorprendió al anunciar en sus stories de Instagram la ruptura con Jakob Von Plessen, el padre de sus dos hijos Malaika y Viggo.

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la modelo en un comunicado.

Los rumores de crisis en la pareja se remontan al año pasado, más precisamente cuando estalló lo que muchos denominaron “Wandagate”, el escándalo por el que su hermana mayor había señalado a Eugenia La China Suárez como tercera en discordia en su matrimonio con el actual futbolista de la Superliga de Turquía. En ese entonces, había trascendido que el austríaco habría sido quien encubrió a Icardi para que el jugador pudiera concretar un encuentro con la actriz, mientras las hermanas Nara disfrutaban de La Semana de la Moda en Milán. Y se dijo que la modelo se había enfurecido tanto con él que, siguiendo los pasos de la empresaria cuando aseguró que había terminado con el futbolista, estaba dispuesta a separarse ella también.

“No, estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, no quiero hacerme cargo, ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, había dicho en ese entonces Zaira en diálogo con Intrusos. Lo cierto es que, tras esos rumores, Zaira y Jakob volvieron a mostrase juntos en las redes.

Sin embargo, en marzo ella había reconocido ciertos problemas con Jakob. “Nos cuenta mucho compatibilizar su laburo con el mío. No te doy a decir ‘estamos atravesando nuestro mejor momento’, pero nada que salir a anunciar o declarar. También hay un tiempo para cada cosa. No estoy diciendo que estoy separada, pero tampoco sé si lo diría a los gritos”, había dicho en una entrevista con Socios del espectáculo.

¿Nueva pareja?

A fines de ese mes, se vinculó a la hermana de Wanda con un reconocido deportista. “Estamos hablando de Facundo Pieres. Cuando llega este nombre, yo me asombré porque él es ex novio de Paula Chaves, íntima amiga de Zaira. Obviamente fue hace mucho, Paula se separó y no tiene ningún tipo de lazo con él, pero me llamó la atención”, había informado en ese entonces Paula Varela. Y, a mediados de mayo volvieron a circular trascendidos en torno a la pareja. En esa oportunidad, hubo una versión de infidelidad por parte de él, que habría sucedido casi en simultáneo con la que cometió Icardi con la ex Casi Ángeles en París. Así lo había contado Karina Iavícoli en el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “Cuando pasó el Wandagate, Jakob, el ¿ex? de Zaira Nara, habría tenido encuentros -porque ya se conocían desde antes y habían tenido historias- en Francia con Jimena Butilengo”.

En tanto, Butilengo negó en esa ocasión los rumores y Zaira también salió a aclarar los tantos. “Hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que una no tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire”, le dijo en un mensaje de voz que le envió a Pía Shaw. Y agregó: “Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París. La chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”.

Días más tarde, la modelo volvió a dejar en claro que todo marchaba bien su familia: lo hizo a través de una foto que compartió en sus redes y en la que aparece Jakob en el reflejo de un espejo. Luego, ambos festejaron el cumpleaños de él en Italia, adonde fueron a visitar a Wanda y su familia. En agosto, Zaira y Jakob se tomaron unas vacaciones en África y, en uno de los posteos de fotos y videos que realizó, ella le escribió una sentida dedicatoria a su marido. “Gracias Jakob por compartir con nosotros tu lugar en el mundo, ahora también es el nuestro”, manifestó arrobando a su pareja y agregando distintos emojis de animales.

Días atrás, Zaira había brindado una entrevista en Implacables donde sorprendió con su respuesta al ser consultada por su situación sentimental. “En el amor, con tu pareja, ¿todo perfecto? ¿Todo bárbaro?”, le preguntó el notero. “Sí, todo bárbaro”, le respondió Nara, pero sin la intención de dar detalles. Acto seguido, el cronista insistió: “Si querés, peleate así también te preguntamos a vos”. Y la modelo contestó con una sorpresiva devolución, que involucró a su hermana: “No, está bien. Prefiero que me sigan preguntando por Wanda”.