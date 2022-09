El ex secretario de Obras Públicas José López.

Con un pedido de condena de diez años de prisión, este martes en el juicio por el presunto direccionamiento de 51 contratos viales a favor del Grupo Austral, iniciaron los alegatos del defensor oficial Santiago Finn, que solicitó la absolución de José López.

El ex funcionario se encuentra implicado, entendió la fiscalía, como organizador de la asociación ilícita que encabezó Cristina Kirchner. Los 26.000 mensajes analizados de su teléfono celular se convirtieron en una pieza clave según el fiscal Diego Luciani para determinar su rol en el esquema de corrupción.

Este expediente se denunció a los ex funcionarios kirchneristas de haber “diseñado una estructura en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia durante los últimos 12 años”.

El grado de responsabilidad atribuido a José López es el mismo que le adjudicó la fiscalía al ex ministro de Planificación Federal De Vido, al ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, y a Lázaro Báez. Para la fiscalía todos ellos “constituyeron una asociación ilícita que perduró en el tiempo para sustraer fondos públicos, crearon una organización criminal dedicada a la comisión de delitos”.

“No hay ninguna firma de López en los 51 expedientes que son objeto de este proceso. No le correspondía hacerlo, no intervenía en las licitaciones de la obra pública vial”, sostuvo.

La exposición de los mensajes del celular del ex funcionario vulneró su intimidad

El momento más importante fue cuando Finn analizó los mensajes que se obtuvieron del celular de López que se le secuestró cuando fue detenido en el contexto. Con esos mensajes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hablaron de lo que llamaron el “plan limpiar todo”. Allí aparecen conversaciones de López en las que habla con Julio Mendoza, presidente Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, entre otros, a fines de 2015 de cómo cerrar las compañías, despedir personal y cobrar lo que se adeudaba. “Limpia todo. Ok. No dejar sensación nunca más retomar las obras”, le dijo López. También se mencionaron reuniones del ex funcionario con la entonces presidenta Cristina Kirchner -principal acusada del caso- y de ella con Báez.

“Es muy difícil conocer el contexto de los mensajes. Es bueno como slogan pero es riesgoso en términos de reconstruir la verdad. El contexto era la necesidad era que los operarios cobren para reducir un ciclo de conflictividad social, no para enriquecer a la empresa. De las conversaciones surge que la idea era retomar las obras el 15 de enero. Limpiar era eliminar el conflicto de la calle”, contestó Finn.

“Conversaciones de trabajo fueron presentadas como actos criminales. José López habla mucho de trabajo, de obra pública pero no habla de obra vial en Santa Cruz y ni menciona a la Administración General De Vialidad Provincial de la provincia. El celular reproduce la lógica institucional”, dijo en otro tramo el defensor oficial.

Finn no solo objetó el contexto de los mensajes, sino que dijo que su uso fue “una injerencia arbitraria en su vida privada y a una violación a su derecho de defensa en juicio”. La defensa sostuvo que en el teléfono hay 4.628 contactos, 39 mil archivos mandados, 20.900 imágenes. “Eso es intimidad. Hay un derecho a no ser espiado y si el tribunal usa esa prueba contaminaría la sentencia”, dijo.

La defensa también criticó que la Fiscalía haya usado parte de la declaración de López como arrepentido en la causa cuadernos. “En su declaración como arrepentido no hace mención a las 51 obras”, planteó y pidió la nulidad de esa parte del alegato de la Fiscalía.

La de López fue la octava defensa en alegar de los 13 acusados que tiene el caso. La semana pasada concluyó sus alegatos de la defensa de Cristina kichner que pidió ser absuelta de la imputación de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta y del pedido de condena de 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollando los fiscales Mola y Luciani y además quedaron a la luz del día la arbitrariedades que se han cometido en este juicio”, dijo la vicepresidenta el viernes pasado en el juicio.

Las audiencias continuarán el próximo lunes a las 9:30 horas cuando comience el alegato la defensa de Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva que lo hará en tres audiencias. La expectativa de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.