Denuncian a padres de alumnos “tomadores de escuelas”

La toma del colegio Mariano Acosta que comenzó el pasado viernes tiene en vilo a toda la sociedad. En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que denunició penalmente a los padres de los alumnos que tomaron las escuelas. Hasta el momento, ya fueron demandados 8 adultos.

“Estamos denunciando penalmente a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se tomaron. Hay menores de edad en un edificio público con adultos que desconocemos. Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí. En el 2018 hubo 40 familias que fueron procesadas en la justicia porque esto es un delito”, afirmó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

Y agregó: “Van a tener que recuperar cada día de clases que pierden, dejan de tener la posibilidad de participar de otras prácticas educativas, otras series estudiantiles y salidas pedagógicas; pierden todo ese tipo de beneficios; y obviamente, al perder días de clases, pierden oportunidades de aprender e instancias de recuperación”.

“No soy una ministra que no dialoga, lo que no voy a hacer es aceptar la violencia y la coacción a través de una toma. No vamos a dialogar con estudiantes que estén tomando escuelas. Tuvimos la oportunidad de dialogar todo este tiempo y se negaron. Lo que es claro es que empiezan a regir otras reglas del juego”, concluyó.

Horas atrás, el gobierno acusó la toma del colegio Mariano Acosta al kirchnerismo y a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de “fogonearla”. “Se repartieron “manuales con discursos para que los chicos repitan y las instrucciones para tomar una escuela. Fueron repartidos por el kirchnerismo a través de su sindicato, UTE, y de algunos legisladores”, confesó Acuña en diálogo con TN.

“Tomar una escuela es una medida violenta que vulnera el derecho del resto de los chicos (...) es una manifestación violenta y política. Es inentendible por lo inesperado y porque pasaron de 0 a 100 en una sola semana. No hubo ninguna anticipación de que esto pudiera pasar. No hay ningún reclamo concreto conocido con anterioridad que justifique una medida así”, sostuvo la ministra porteña.