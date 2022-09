Jessica Yapura Astorga denuncia violencia de género

Grave denuncia de la concejal Yapura Astorga contra su ex pareja

Luego de superar el miedo que la paralizó durante mucho tiempo, la concejal de Tafí del Valle, Jessica Yapura Astorga, se atrevió a demandar ante la Justicia a su expareja por violencia de género. Pero a pesar de la gravedad de sus denuncias, todavía no obtuvo la respuesta esperada y demanda mayor celeridad para poner a resguardo su vida y la de su hijo, de apenas 6 años.

Sobre la situación que está viviendo su hijo, la edil que es hija del actual legislador provincial, Jorge Yapura Astorga, indicó que "la Justicia no está escuchando a mi hijo y lo están obligando en contra de su voluntad y esto lo está afectando psicológica y emocionalmente. La verdad, que esta es una situación muy dolorosa como mamá y angustiante, porque siento que no nos escuchan, y a pesar de que el nene manifestó que no quería seguir yendo a un determinado lugar, mediante decreto la justicia le exigía que siga asistiendo".

Pero el calvario de Jessica comenzó hace 6 años cuando decidió separarse de su pareja y recién hace poco tiempo se atrevió a denunciarlo por violencia de género. Esto disparó algunos otros hechos, como la rotura del parabrisas de su vehículo y una mancha grande de pintura en el techo "a modo de mensaje", dijo la víctima.

"A pesar de estas amenazas, no me voy a callar, voy a seguir adelante y pese al dolor que llevo adentro. Aunque ponga en riesgo mi vida, voy a seguir adelante con las denuncias", afirmó.