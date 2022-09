Proyectan una autopista de circunvalación en el noroeste

El departamento de Planeamiento de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) elabora un anteproyecto para construir una autopista, de 7,2 kilómetros de longitud y 100 metros de ancho en la zona noroeste del Gran San Miguel de Tucumán.

El trazado prevé que se podría recorrer desde Yerba Buena hasta empalmar con la ruta N° 9 en menos de 5 minutos, circulando a una velocidad de 100 km/h.

La DPV detectó hace algunos meses una zona que aún no está urbanizada y que sería propicia para avanzar con una autopista que podría conectar Yerba Buena a continuación de la avenida Fanzolato con la ruta nacional N°9, a la altura de donde se proyecta el Centro Cívico. Un trazado de estas características posibilitaría enlazar el Camino del Perú (ruta N°315) y la Diagonal Leccese con la ruta N°9, además de brindar una conexión de mayor fluidez entre Yerba Buena y Tafí Viejo.

El director de la DPV, Ricardo Abad, explicó que se está trabajando en formalizar el anteproyecto a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Que es posible que hasta fin de año esté concluído como para comenzar a dialogar con las distintas partes involucradas, receptar sus aportes y forjar un proyecto ejecutivo que permita gestionar un financiamiento internacional. “Este momento es ideal para hacer las expropiaciones porque no hay viviendas. Si Tucumán no las hace, estaríamos perdiendo una oportunidad”, enfatizó el funcionario provincial.

El titular de la DPV explicó que, por el crecimiento demográfico de la Capital y alrededores, el oeste quedó desvinculado de la zona este. A partir de la iniciativa, comenzaron a tomar los tiempos para comprar. Por ejemplo, ir desde Perón y Bascary hasta la ruta N°9 y ruta Juan Domingo Perón (camino al aeropuerto). Ese trayecto hoy demanda entre 25 y 40 minutos, mientras que con la autopista circunvalación noroeste se llegaría en unos 15 minutos. En tanto que llegar al acceso Sur de la Capital desde idéntico punto de partida hoy demanda hasta 44 minutos, mientras que se tardaría unos 16 con el trazado proyectado. “Para una persona que vive en Yerba Buena ir al aeropuerto es un infierno. Lo mismo para alguien que vive en Los Nogales y quiere ir a Yerba Buena”, acotó. A su vez, manifestó que los estudios que se hicieron dan cuenta de que una obra de estas características beneficiaría la circulación por otras arterias, como el recargado Camino del Perú.

Abad reconoció que sería una obra muy onerosa, pero que Tucumán debería tomar la determinación de llevarla a cabo. “Es ahora el momento, porque se puede meter un barrio (en esos terrenos) y ‘fuimos’. Tucumán tiene muchas cosas por hacer, pero esta pequeña circunvalación es una oportunidad porque no está ocupada. Si nos demoramos se va a ocupar; hoy no se puede hacer nada en Tucumán si no hacés expropiaciones. Está todo ocupado”, subrayó.

El colapso del Camino del Perú

El titular de Vialidad de la Provincia manifestó que, en paralelo, se debería trabajar en el Camino del Perú. “No da más y no hay muchas alternativas”, reconoció Abad. Explicó que Vialidad tiene un anteproyecto al respecto, pero que debería ser actualizado. Manifestó que mantuvo conversaciones con el titular del Ministerio de Obras Públicas, Fabián Soria, para que se trabaje en ese sentido. “Es un proyecto muy complejo por todos los servicios que tiene. Además va a necesitar de expropiaciones. Sucede que Camino del Perú va creciendo y hay un montón de desarrollo inmobiliario nuevo. Hoy en día está colapsado. Entonces también nos deberíamos dedicar al menos a planificar eso”, reconoció Abad.

