Ola de inseguridad en El Mollar: 10 casas robadas

Las últimos dos semanas han sido de mucha inseguridad en la localidad veraniega de El Mollar. Se han registrado robos en al menos 10 viviendas de la zona pero desde la comisaría local afirmaron que sólo dos han sido denunciados formalmente.

Desde la fuerza de seguridad piden a los vecinos y propietarios que se acerquen a la comisaría para dar cuenta de los hechos de inseguridad.

Los barrios afectados son: La Sulka ( Zona Campo del Molino ) Los Mimbres y las zonas aledañas.

Respuesta policial

El Jefe de Zona, Franco Herrera dijo a Los Primeros que "en la comisaría del Mollar, solo se realizaron 2 denuncias formales. A la vez que remarco que no descarta la posibilidad de que los robos, superen en números a las denuncias realizadas formalmente. También aclaro se están realizando patrullaje en la zona, de forma frecuente, se constató que en la zona prevalece la falta de luminaria".

El comunicado de los vecinos locales

En los últimos 15 días se produjo un raid delictivo en la zona de los barrios La Sulka ( Zona Campo del Molino ) Los Mimbres y las zonas aledañas.

Diez casas fueron violentadas y robadas. Se hicieron las denuncias a la policía y a la Intendencia sin ningún resultado.

Anoche (por el viernes) se realizo otro robo a una casa a 20 mts de la Ruta.

No importa la seguridad, los delincuentes siguen robando ya que no hay no respuesta de las autoridades.

Si no se frena esta ola de robos ahora Tafí del Valle se va a convertir en el paraíso de los ladrones donde no hay ley.

Las cámaras de los vecinos captaron un auto que ronda todas las noches entre las 3 y 4 am en la zona con patente no registrada en Tucumán.