Un sujeto abofeteó a una mujer y pretendió irse en su moto. Pero los manifestantes no lo dejaron, mostrando el cambio de tendencia en ese país musulmán

Por el caso de la muerte de Mahsa Amini, quien había sido detenida por la policía iraní por no llevar puesto de manera correcta el velo islámico, en Irán se vienen registrando una seguidilla de protestas. La familia de la victima denunció que, tras ser brutalmente golpeada, sufrió un paro cardíaco que provocó su fallecimiento.

La bronca se disparó hacia las autoridades iraníes, y también hacia los cerrados preceptos que afectan especialmente a las mujeres, en ese país musulmán, en el que no pueden mostrarse en público con el cabello suelto, por ejemplo.

En ese marco, se viralizó en las redes sociales un video en el que un motociclista, molesto por la manifestación en la capital iraní, se baja del vehículo, encara a una mujer, y directamente le pega un sopapo.

Acaso acostumbrado a que estas acciones no tengan respuesta, se lo ve regresar tranquilamente a la moto, pero a partir de allí, es increpado por otros hombres. Finalmente, recibe varios golpes, y se lo ve intentando huir del lugar.

Más de 35 muertos en las protestas por Mahsa Amini

Al menos 35 personas murieron en las manifestaciones que comenzaron en Irán hace más de una semana tras la muerte de una joven, detenida por la policía por llevar el velo de forma "inapropiada", según un balance oficial este sábado.

Los manifestantes tomaron las calles de las principales ciudades de Irán, incluida la capital, Teherán, durante ocho noches consecutivas desde la muerte de Mahsa Amini, de 22 años.

Esta mujer kurda fue declarada muerta después de pasar tres días en coma tras ser detenida por la temida policía de la moral iraní, por llevar el hiyab de forma "inapropiada".

En algunas imágenes se veía a las fuerzas de seguridad en las ciudades de Piranshahr, Mahabad y Urmia disparando con lo que parecía ser munición real contra manifestantes desarmados.

En un video compartido por la oenegé Iran Human Rights, con sede en Noruega, un miembro uniformado de las fuerzas de seguridad dispara con un fusil de asalto AK-47 contra los manifestantes en el bulevar Ferdowsi de Teherán.

Según la organización, otras imágenes muestran el "flujo de fuerzas de seguridad del Estado (...) en una autopista de Teherán" el viernes por la noche.

Además, según la organización Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al menos 11 periodistas fueron detenidos desde el lunes.

Qué hay detrás de las protestas que golpean a Irán

Estas no son las primeras protestas que sacuden a Irán. En los últimos dos años ha habido manifestaciones por falta de agua por la mala gestión de los recursos hídricos y contra casos de corrupción en la construcción de edificios que se derrumbaron por problemas de infraestructura.

“En el pasado vimos que estas manifestaciones han sido reprimidas. No se ha logrado a partir de allí abrir instancias de diálogo. Todo indica que lo mismo va a suceder en este caso y se imponga finalmente una visión confrontativa”, dijo a TN el investigador y docente universitario Paulo Botta, especialista del mundo iraní y de Medio Oriente.

El analista dijo que este descontento se palpó en especial en las últimas elecciones. “En las presidenciales de 2021 la participación fue de 40 y pico por ciento. El candidato más votado fue el actual presidente Ebrahim Raisi, pero en segundo lugar llegó el voto en blanco”, indicó.

Para Botta “la distancia entre la población y el sistema político es bastante clara. Y ahora las redes sociales permiten que la información circule más rápidamente. Además, el nuevo gobierno no ha logrado cumplir ninguna de las expectativas desde su asunción en agosto del año pasado. No ha mejorado la situación económica y social y no ha alcanzado un acuerdo nuclear con Estados Unidos”, añadió.

Las protestas más importantes y masivas ocurrieron en 2009 cuando el país quedó al borde del caos en medio de denuncias de fraude en los comicios de ese año que confirmaron la reelección del entonces presidente conservador Mahmud Ahmadineyad. La situación solo se calmó después de semanas de represión en las calles.