Europa observa inquieta las elecciones italianas de este domingo, en las que la neofascista Giorgia Meloni, antieuropeísta y nacionalista, es la gran favorita para hacerse con el gobierno de la tercera economía del continente.

La admiradora de Mussolini, de 45 años, lidera las encuestas desde hace semanas y podría convertirse en la primera mandataria italiana de ultraderecha desde el final de la II Guerra Mundial, además de en la primera mujer que gobierna el país.

La líder de Hermanos de Italia, heredero del Movimiento Social Italiano (MSI), una formación neofascista fundada después de la Segunda Guerra Mundial por los simpatizantes de Mussolini, se presenta en coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y el conservador Forza Italia del sempiterno Silvio Berlusconi.

Salvini, Berlusconi y Meloni. Detrás de los abrazos y las sonrisas, la coalición de derecha esconde profundas diferencias

Sus principal contrincante es la coalición de centroizquierda formada por el Partito Democrático (PD) del ex primer ministro Enrico Letta, la formación europeísta Más Europa y la Alianza Verdes e Izquierda.

El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) del ex primer ministro Giuseppe Conte se presenta sin aliados y busca ser el tercero en discordia entre las dos coaliciones principales, así como el Terzo Polo, la alianza centrista entre las formaciones del ex primer ministro Matteo Renzi y su ex ministro Carlo Calenda.

También participa —y no podía ser de otra manera en el siempre fragmentado sistema político italiano— una galaxia de pequeños partidos que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Tienen posibilidades casi nulas de superar el umbral mínimo de votos necesario para ingresar al Parlamento.

Casi 51 millones de electores

Si bien, los números de afluencia en las elecciones, pasado el mediodía eran muy parecidos a la última elección del 2018, se informó que los colegios electorales estarán abiertos de 7 a 23; y son casi 51 millones de italianos los que están habilitados para acudir a las urnas.

De ese número, poco más de 4,7 millones ya votaron desde el extranjero.

El padrón se encuentra muy equilibrado, el 51% de las habilitadas a sufragar son mujeres. En tanto, se informó que 2,6 millones de adultos votarán por primera vez para el Senado.

En toda Italia existen 61.566 secciones electorales que están abiertas para el ejercicio del derecho al sufragio. Y en cada sección hay un presidente, un secretario y cuatro escrutadores.

La mesa opera con un mínimo de tres integrantes, por lo que en la votación y escrutinio participan al menos 180 mil personas.

De estreno: nuevos acuerdos con las redes sociales más fuertes contra las "fake news"

Las elecciones de este domingo representan también el estreno en Italia de los convenios firmados con las principales redes sociales para prevenir la aparición de "fake news" en el ámbito electoral.

La decisión gubernamental tiene como objetivo "favorecer el acceso a la información verificada"; el Ministerio del Interior italiano firmó -previo de las elecciones- convenios con Twitter y con Meta, la empresa estadounidense responsable de Facebook e Instagram.

En el caso de Twitter, el uso de etiquetas de términos electorales dará al usuario la posibilidad de ir directamente al sitio oficial de las elecciones desarrollado por la cartera de Interior, la responsable de los comicios.

El convenio, además, permitió la creación de un emoji dedicado a las elecciones que se activa con la fórmula "ElezioniPolitiche2022" (Elecciones Políticas 2022).

En el Meta, las redes sociales tanto de Facebook como de Instagram pusieron en los días previos recordatorios de la elección para sus usuarios mayores de 18 años con links directos al sitio del Ministerio del Interior "donde encuentran toda la información verificada", según se anunció.

Además, con el uso de tres etiquetas "oficiales", los usuarios pueden ser dirigidos directamente al sitio de las elecciones.

Los convenios, sin embargo, no impidieron que se rompiera la veda electoral en tiempo récord.

Apenas dos minutos después de medianoche del viernes al sábado, cuando los dirigentes quedaban llamados al silencio hasta las 23 de hoy, el líder del Partido Acción Carlo Calenda, utilizó Twitter para pedir el voto de los electores