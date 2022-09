Santi Maratea recaudó 50 millones en una nueva campaña

Santi Maratea otra vez es noticia por sus colectas. Días atrás hizo un llamado solidario en las redes y en poco tiempo logró juntar 50 millones de pesos para ayudar a una adolescente que padece cáncer desde hace cuatro años. Sus seguidores donaron un euro -a raíz de $283- y la suma que se necesitaba apareció rápidamente. Ahora Candela Carosio, que fue diagnosticada con neuroblastoma cuando tenía 10 años, podrá viajar a España para someterse a una inmuno-quimioterapia en un sanatorio privado.

El influencer propuso juntar un millón por hora y la gente no le falló. La familia de la nena oriunda de José C. Paz se puso muy feliz con la noticia, ya que la única esperanza de vida para ella es tratarse sí o sí en Barcelona, donde finalmente aterrizará el martes en compañía de sus padres y un médico.

Maratea se trasladó especialmente al barrio de Candela para conocerla en persona. Esto le generó mucha emoción, ya que en realidad siempre había tratado con los papás de los chicos a los que ayudó, y no directamente con los afectados. Después de fundirse en un fuerte abrazo, Santiago escuchó su historia con atención, mientras comían hamburguesas, y no dudó en comprometerse con la causa.

Ahora estará pendiente de su evolución, ya que a la joven le quitarán el tumor que se le alojó en la parte superior de los riñones.

Después de cada colecta, Santiago Maratea pasa la gorra: el motivo

Como cada vez que cumple con un objetivo, el influencer “pasa la gorra” para comprarse “algo caro y bien frívolo”.

“Ya saben, cuando termino una colecta paso la gorra, el que quiere pone, el que no no... Uno cobra por el servicio así ad honorem y la plata que recaudo la uso para comprar cosas boludas, frívolas que nada tienen que ver con la solidaridad”, explicó días atrás en sus historias de Instagram.

Respecto al motivo, argumentó: “Es un poco para romper el mito de que la solidaridad tiene que estar relacionada con la austeridad. Y si yo la plata no se la robé a nadie, me la gasto en lo que se me canta”.

Tras pasar la gorra entre sus fans, Santi Maratea les regaló collares Gucci de 500 euros a sus perros

Después de recaudar 25 millones de pesos para reconstruir el Hotel Gondolín, Santi Maratea pasó la gorra para comprarles accesorios Gucci a sus perros.

Respecto al objetivo, señaló: “En este caso, le quiero comprar a mis perros collares y correas de Gucci. Porque ahora Gucci sacó cosas para perros y dije ‘¿mis perros van a andar con un collar de una veterinaria?’ Obvio que no. Un poco de respeto. Van a tener su collar Gucci”.

Este jueves el influencer compartió en Twitter una foto de Dillom y Villano junto al envoltorio Gucci y escribió: “Llegaron sus regalos”. Los usuarios elogiaron a las mascotas, bromearon con el parecido con su dueño y hasta le pidieron que les saque otra foto con los collares puestos para ver los diseños.