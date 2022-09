Federer perdió junto a Rafael Nadal en su último partido

El O2 Arena de Londres será el estadio que quedará para siempre en la historia por albergar uno de los eventos más significativos en el tenis: Roger Federer le puso un punto final a su trayectoria deportiva en el primer duelo de dobles de la Laver Cup en compañía de otra leyenda, Rafael Nadal. Puede que el resultado no los acompañó, porque cayeron por 4-6, 7-6 y 10-9 contra los norteamericanos Jack Sock y Frances Tiafoe, pero fue una celebración que ningún amante del deporte podrá olvidar jamás.

El encuentro comenzó con Su Majestad muy conectado con el público, que festejó con euforia su primer punto que llegó a través de una gran volea y también se hizo escuchar en una atípica jugada que lo tuvo como protagonista: un passing shot que cruzó de lado filtrándose por uno de los soportes de la red para poner el 2-1 en el marcador.

El primer parcial transcurrió muy igualado, con ambas parejas esforzándose para aprovechar al máximo sus posibilidades pero jugando puntos cortos y sin ceder oportunidades de quiebre. Recién sobre el cierre, Sock y Tiafoe pudieron lograr el break en el 4-4 pero Federer llegó al rescate con un gran remate. Y acto seguido, Nadal aprovechó en la red la única bola de quiebre que tuvieron para asegurar el 6-4 en el set inicial.

La dupla americana empezó con más ímpetu y mostró mucha más precisión en el arranque del segundo parcial, lo que les permitió tomar la delantera por 2-1 con un break. Pero esa ventaja no duraría mucho, ya que –pese a confirmar el quiebre– los europeos no dieron el brazo a torcer: se pusieron 3-3 con una gran volea ‘made in Federer’ que llegó después que el umpire sancionó un doble golpe de Tiafoe.

Allí el partido volvió a entrar en un terreno de mucha igualdad y creció la tensión. Más allá del contexto de torneo de exhibición y el adiós de Federer, la competitividad era muy notoria. Con el marcador 5-5, el tándem europeo salvó seis pelotas de break y dio batalla en un game que duró casi 12 minutos para finalmente tomar la ventaja.

Su Majestad aportó algunos toques de calidad en la red, mientras que Rafa se esforzó desde el fondo a puro despliegue. Los americanos lo tuvieron cuesta arriba pero forzaron el tie-break, donde aprovecharon la primera de las cuatro posibilidades que tenían para ganar el set por 7-6 e igualar el partido.

En el super tie-break definitorio (al mejor de 10 puntos) apareció la fiereza de las leyendas, sobre todo de un Rafa Nadal que dio la cara para darle a Roger Federer una despedida victoriosa. Los americanos atacaban al jugador suizo, visiblemente extenuado, pero los europeos dieron la cara a puro corazón ante una dupla americana que no se dejó amedrentar por el público. Su Majestad hizo explotar las gradas con un ace que significó el 6-5 y con un toque mágico en la red que puso el 7-7 en el marcador.

Tiafoe recibió el abucheo de los presentes en el O2 Arena de Londres por un tiro que dio directo en el cuerpo de un Federer que se mostró emocionado en sus últimos puntos como tenista profesional. No pudo capitalizar un match point con el partido 9-8 y la victoria cayó para el lado de Jack Sock y Frances Tiafoe, que ganaron por 10-9 la reñida definición.

Al término del partido, con toda su familia al pie de la pista y con sus compañeros de equipo y rivales esperándolo para mostrarle su admiración, Roger Federer no pudo contener las lágrimas. Todo el estadio se fundió en un mismo aplauso y la ovación estuvo a la altura de su inmensa trayectoria. Su despedida es uno de los hitos deportivos más importantes de todos los tiempos y las gradas lo hicieron notar toda la jornada, incluso durante la presentación de los equipos.

En lo que respecta a la Laver Cup, la serie entre Team Europe y Team World quedó 2-2 porque también cayó derrotado el británico Andy Murray ante el australiano Alex de Miñaur por 5-7, 6-3 y 10-7. El representativo europeo se había colocado 2-0 arriba tras los triunfos del noruego Casper Ruud ante Sock (6-4, 5-7 y 10-7) y de Stefanos Tsitsipas sobre el argentino Diego Schwartzman (6-2 y 6-1).

Si bien estrictamente será la despedida de Su Majestad del tenis profesional, las estadísticas indicarán que el suizo de 41 años jugó su último partido en el circuito fue el 7 de julio del 2021 cuando el polaco Hubert Hurkacz lo superó por 6-3, 7-6 (4) y 6-0 en los cuartos de final de Wimbledon, marcando su primera derrota en tres sets en el All England Club en 19 años. No obstante, más allá de los resultados, el legado de Roger Federer –ganador 103 títulos en singles (20 Grand Slam) y número 1 del mundo durante 310 semanas– será eterno.