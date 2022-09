Johnny Depp está de novio con su abogada

Luego del ruidoso juicio contra Amber Heard, Johnny Depp vive días de felicidad. El actor está saliendo con una de las abogadas que integró el equipo legal que demandó a un medio del Reino Unido.

De acuerdo a la revista People, se trata de Joelle Rich, una de las letradas que trabajó en la representación de Depp contra el diario The Sun, un caso que el artista perdió en los tribunales londinenses.

Quién es Joelle Rich, la nueva novia de Johnny Depp



Según lo que publicó un medio especializado en Hollywood, la relación entre Depp y Rich recién arranca, pero no es tan formal. “Están saliendo, pero no es serio”, aseguró una fuente que conoce a los dos. Sin embargo, otra persona que rodea a la pareja y que consultó US Weekly dijo que “la química que tienen es fuera de serie”.

Johnny Depp y Joelle Rich, en los tribunales de Fairfax cuando la abogada fue a acompañarlo en el juicio contra Amber Heard.



Joelle Rich es una abogada inglesa, separada y con dos hijos, que tiene su propio estudio llamado Schillings Partners. En la bio que aportó la web de su empresa se señala que su especialización es en demandas que involucren calumnias, injurias o derechos de autor.

“Trabaja para defender la reputación (de sus clientes) contra acusaciones falsas y difamatorias impresas, online y en las redes sociales”, definen. La firma de Rich representó a Meghan Markle en un caso contra los editores del Mail on Sunday, en 2021.

La mujer no estaba dentro del equipo que integró Camille Vasquez y que permitió imponerse en los tribunales de Fairfax hasta lograr que el jurado decida que Amber Heard deba pagarle a Depp algo más de 10 millones de dólares por haberlo difamado.

Joelle Rich abraza a Camille Vasquez, en una de las jornadas finales del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard.



En 2020, el actor le había hecho juicio a una publicación británica, The Sun, que había escrito un reportaje con Heard en el que se deslizó que era un “golpeador de esposas”. La conclusión del juez, en ese momento, fue contraria a los intereses de Depp, que perdió la demanda y estuvo a punto de arruinar la carrera del actor que recién ahora vislumbra cierto renacimiento.

A pesar de no estar en el equipo legal de Depp en los Estados Unidos, Rich hizo varias apariciones en los tribunales de Fairfax para apoyarlo y darle contención anímica durante el proceso oral que explotó mediáticamente durante este 2022.

REDES SOCIALES DE JOELLE RICH



Las redes sociales de Joelle Rich son privadas, por lo que poco se sabe de su vida personal. De acuerdo con Page Six, la abogada “parece relativamente activa” en Instagram ya que tiene 1256 publicaciones.

Según una de las fuentes consultadas por US Weekly, “Rich estaba casada cuando conoció a Depp, pero ahora se está divorciando de su esposo. Ella y su ex ónyuge comparten dos hijos”.



Hasta el momento, ni Johnny Depp ni la abogada Joelle Rich han confirmado o negado su romance, sin embargo, se espera que en los próximos días se pronuncien sobre el tema ante los medios de comunicación.