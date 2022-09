Mauricio Macri volvió a defender las PASO

En las últimas semanas, tanto dentro del Frente de Todos (FdT) como de Juntos por el Cambio (JxC) se viene desarrollando un debate en torno a la posibilidad de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En este contexto, el expresidente Mauricio Macri volvió a rechazar la no implementación de esta herramienta con una frase futbolera: “Que te cambien las reglas en medio del partido no existe”.

En declaraciones radiales con Radio Mitre, defendió que "la competencia interna es lo mejor para todos. Estoy trabajando con todos (los posibles precandidatos) y sería buena unas PASO entre ellos".

Mauricio Macri y su futuro político de cara al 2023

El exmandatario evitó hacer referencia a una posible candidatura, y prefirió hacer énfasis en el momento actual que atraviesa la Argentina: “Hoy nadie está gobernando, la Argentina está a la deriva. Ayer lo leía a (Domingo) Cavallo y tenía razón: estamos al borde del Rodrigazo”.

Y puntualizó, en este orden, que está "muy contento donde estoy ahora, ayudando. No estoy especulando, yo sé cuál es la relación que tengo con la gente y me lo demuestran todos los días a donde voy, me demuestran aliento. Pero hoy siento que estoy ayudando desde donde tengo que ayudar, que es que haya claridad en las ideas".

Más allá de los posibles nombres de candidatos, resaltó la importancia de "no volver creyendo que se puede hacer un populismo light".

Mauricio Macri embistió contra el Gobierno por la inflación

La semana pasada se conoció que la inflación de agosto fue del 7,6%, al tiempo que una familia necesitó casi $120 mil en el mismo mes para no ser pobre. Las alarmas se vuelven a encender ante la aceleración de los precios, y a ello hizo referencia Mauricio Macri.

"No me quiero meter en el campo de los ministros de economía, pero la inflación al 100% está al borde de saltar de rango nuevamente. Estamos en una situación límite y no hay conciencia. Tenemos que sentarnos en una mesa y decir: ‘No les vamos a robar más a los que trabajan', con gobernantes que se administren como corresponde. Eso parte de una base de un cambio copernicano que tiene que generarlo gente que pueda generar confianza. Hoy la confianza es cero en Argentina", sostuvo.

El expresidente recordó que en 2019 "recibimos (el país) en el tercer subsuelo, ahora va a estar en el séptimo subsuelo”. E intentó poner paños fríos a la situación al afirmar: “Vamos a volver al poder con experiencia y más apoyo de la gente que nunca, porque hoy la gente ve con claridad que la Argentina sale adelante con trabajo”.

“Seguimos teniendo gente muy capaz, seguimos teniendo minerales, energía, alimentos y economía del conocimiento. Todos en el mundo siguen pensando que somos una posibilidad de inversión, pero no nos van a financiar más el despilfarro. El mundo va a volver si antes mostramos que aprendimos”, agregó.

Mauricio Macri y la posibilidad de un diálogo con Cristina Kirchner

Fuentes del Gobierno nacional y sectores cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner admitieron esta semana que los llamados a un diálogo político "quedaron congelados" y no se pudo avanzar.

Al consultar a Macri sobre la posibilidad de un diálogo entre él y Cristina Kirchner, respondió: “Si nos vamos a sentar para hablar de cómo maniatar la Justicia, de cómo demoler aún más nuestra institucionalidad que ya está frágil, y por eso no tenemos un nivel de inversión para la potencialidad de nuestra gente y recursos naturales, no”.

“Sentémonos si hacemos una autocrítica profunda, porque estas ideas (populistas) no van, fueron un fracaso. Acá no fracasan las personas, fracasan las ideas. No podemos volver a aplicar las ideas que no han funcionado. Hay que cambiar las ideas”, concluyó.