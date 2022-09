Este viernes se lleva a cabo la última jornada de alegatos de la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. A través de su cuenta de Twitter, la Vicepresidenta había confirmado que ejercería su propia defensa.

“El Dr. Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del Código Penal Procesal”, había escrito la Vicepresidenta.

Una causa contra la Constitución.https://t.co/eOpA9Uyill — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2022

Es así que durante su alegato, la Vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner relacionó el atentado que sufrió en la puerta de su casa con las causas judiciales por corrupción que enfrenta y sembró dudas sobre la autoría intelectual del hecho. “Lo tengo clarísimo: nadie puede pensar que esa banda planificó e ideó intelectualmente lo que me hicieron”, aseguró en el final de su alegato en el juicio oral por el caso Vialidad.

Sobre el atentado

La “banda” a la que alude Cristina Fernández de Kirchner son los detenidos por el intento de asesinato que sufrió en la puerta de su casa el 1° de septiembre, integrantes de un grupo que se dedicaba -o aparentaba- a comercializar copitos de algodón de azúcar: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.

En ese contexto, la Vicepresidenta dijo que se siente indefensa y vinculó el intento de homicidio que sufrió con el juicio y las causas judiciales que afronta. “Desde el ámbito judicial se da licencia social para que alguien pueda hacer cualquiera. Esto es crear un clima que han construido, no con las tres toneladas de prueba, lo que hay son 30 toneladas de tapas de diarios y de alguna otra revista semanal donde se va estigmatizado a una mujer. Me siento en estado de indefensión con este país y con este poder judicial”, apuntó la ex mandataria.

En este sentido —respecto a su sensación de indefensión— seguró, por ejemplo, que su despacho de la Cámara de Senadores fue apedreado durante 40 minutos sin que interviniera ninguna fuerza policial “local o nacional”. La causa sobre este episodio quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, los mismos funcionarios que investigan el atentado en su contra.

Recordó además que el día que el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años en su contra algunos canales de televisión mostraban la puerta de su casa. “Es la única puerta que se conoce en la Argentina, la de Juncal y Uruguay, ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro”, analizó.

También apuntó contra la Justicia porteña porque no hubo avances en la causa que intenta determinar quién ordenó realizar una pegatina de afiches con su cara y la frase asesina: “El juez tuvo la causa 5 meses y sistemáticamente se negó a los pedidos del fiscal para indagar a quienes habían sido individualizados que podían tener responsabilidad en encargar los afiches y haberlos pegados.

Finalmente recordó que los abogados de Carrizo, sindicado como jefe de la banda de los copitos, son asesores de legisladores del PRO.

“Alguien que se sienta a 20 o 30 metros míos, en el Senado, su asesor defiende a quien me quiso matar. Y la asesora de otra diputada también defiende a ese. Yo me siento en un estado de indefensión. ¿Usted cómo se sentiría, doctor Gorini?”, preguntó al presidente del tribunal que este viernes condujo la audiencia.

Según reveló Infobae, Gastón Marano, letrado de Carrizo, fue asesor de la Bicameral de Inteligencia del Congreso por recomendación del senador del PRO Ignacio Torres. Comparte la defensa con Brenda Salva, abogada que asistía en Diputados a Karina Bachey, también del PRO.

Cristina Kirchner habló durante casi una hora y media en la tercera audiencia de los alegatos de su defensa. En un principio apuntó contra los ficales del caso que investiga la obra pública concedida a Lázaro Báez en Santa Cruz, Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes denunciará por prevaricato. Luego ahondó sobre aspectos técnicos del caso.

“Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollando los fiscales Mola y Luciani y además quedaron a la luz del día la arbitrariedades que se han cometido en este juicio”, dijo Cristina Kirchner.