Al grito de “mujeres, vida y libertad” las marchas encabezadas principalmente por mujeres expresaban su repudio a las estrictas medidas que -desde 1979- las obliga al uso del velo ya que sin él estarían “desnudas”, y se enfrentaban a la policía en señal de protesta.

Qué hay detrás de las protestas que golpean a Irán

Estas no son las primeras protestas que sacuden a Irán. En los últimos dos años ha habido manifestaciones por falta de agua por la mala gestión de los recursos hídricos y contra casos de corrupción en la construcción de edificios que se derrumbaron por problemas de infraestructura.

“En el pasado vimos que estas manifestaciones han sido reprimidas. No se ha logrado a partir de allí abrir instancias de diálogo. Todo indica que lo mismo va a suceder en este caso y se imponga finalmente una visión confrontativa”, dijo a TN el investigador y docente universitario Paulo Botta, especialista del mundo iraní y de Medio Oriente.

El analista dijo que este descontento se palpó en especial en las últimas elecciones. “En las presidenciales de 2021 la participación fue de 40 y pico por ciento. El candidato más votado fue el actual presidente Ebrahim Raisi, pero en segundo lugar llegó el voto en blanco”, indicó.

Para Botta “la distancia entre la población y el sistema político es bastante clara. Y ahora las redes sociales permiten que la información circule más rápidamente. Además, el nuevo gobierno no ha logrado cumplir ninguna de las expectativas desde su asunción en agosto del año pasado. No ha mejorado la situación económica y social y no ha alcanzado un acuerdo nuclear con Estados Unidos”, añadió.

Las protestas más importantes y masivas ocurrieron en 2009 cuando el país quedó al borde del caos en medio de denuncias de fraude en los comicios de ese año que confirmaron la reelección del entonces presidente conservador Mahmud Ahmadineyad. La situación solo se calmó después de semanas de represión en las calles.

Quiénes son los impulsores de las nuevas protestas que sacuden a Irán

Hoy el motivo es otro, pero los impulsores de las protestas son los mismos: los miembros de la clase media del país, en especial mujeres y estudiantes.

Imágenes sin precedentes han mostrado a los manifestantes quemando imágenes del líder supremo del régimen de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, y del difunto comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.

Las manifestaciones ya han dejado un saldo de al menos 36 personas muertas, debido a la represión de los cuerpos de seguridad del Estado.

Las protestas estallaron hace una semana en Irán tras la muerte de una mujer detenida por la policía de la moral, informó una oenegé basada en Nueva York.

Mahsa Amini, de 22 años, fue detenida por la policía de la moral el 13 de septiembre en Teherán por llevar “ropa inapropiada”. Falleció tres días después en el hospital, y su muerte provocó una ola de manifestaciones en todo el país.

Según activistas, recibió un golpe mortal en la cabeza, pero los responsables iraníes lo desmintieron y anunciaron una investigación.

Un medio estatal informó de 17 personas muertas en estas manifestaciones, pero varias oenegés, entre ellas el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Nueva York, dan una cifras mucho más elevadas.

“Las autoridades han reconocido la muerte de al menos 17 personas, pero fuentes independientes hablan de 36″ decesos, tuiteó el jueves por la noche el CHRI.

“Espérense a que el balance suba. Los dirigentes internacionales tienen que hacer presión contra los responsables iraníes para autorizar las manifestaciones sin recurrir a las armas letales”, agregó.

Tras la muerte de Mahsa Amini, las manifestaciones empezaron en las principales ciudades de Irán, entre ellas Teherán, Isfahán (centro) o Mashhad (nordeste).

Amnistía Internacional denunció recientemente una “represión brutal” y advirtió que las fuerzas de seguridad dispararon contra la multitud con perdigones y usaron gases lacrimógenos y cañones de agua.