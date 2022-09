El Gobierno pausó su agenda por el alegato de Cristina

Alberto Fernández y los ministros no prevén actividades de peso para hoy. Eduardo De Pedro suspendió ayer un viaje al interior. Massa tendrá reuniones privadas

El Gobierno prácticamente puso en pausa su agenda para la tensa jornada de hoy, o bien programó actividades de bajo calibre, pese que el Frente de Todos decidió, por orden de La Cámpora, frenar cualquier manifestación para defender a Cristina Kirchner en la calle durante la tercera audiencia de su defensa en la causa Vialidad.

Aunque no habrá marcha, en las distintas terminales del Frente de Todos, con algunas excepciones, planean publicar expresiones de apoyo a la líder del kirchnerismo vía redes sociales. El Presidente será uno de ellos, aunque no trascendió si se expresará antes o después del alegato de Cristina Kirchner, que se presentará ante la Justicia de manera virtual, probablemente desde el Senado, a diferencia de su primera declaración, en diciembre de 2019, cuando se apersonó en el palacio de los tribunales de Comodoro Py rodeada de una multitud militante.

La audiencia empieza 9.30 y Cristina Kirchner declarará a partir de las 11.30, tras la exposición de uno de sus abogados, Alberto Beraldi, quien estará a cargo del pedido de absolución del final. El pleno del oficialismo estará escuchando.

Agendas en pausa

En un despacho cercano al de Alberto Fernández dijeron que no hay motivos para suspender el trabajo de hoy, pero no especificaron, ante una consulta, los detalles de la agenda oficial del Presidente. Más tarde, en la lista de actividades diarias que se difunden cada noche previa, no se incluyó ninguna tarea presidencial.

En otra oficina de Balcarce 50, más directos, admitieron que, efectivamente, para el Gobierno, incluyendo al primer mandatario, hoy todo girará hoy en torno al temario judicial de Cristina Kirchner. “Se liberó la agenda. Estamos esperando a ver qué sale de todo esto”, dijo un ladero presidencial, que admitió que para hoy no hay planes. De la misma forma, en los ministerios prefirieron adelantar o postergar cualquier anuncio de relevancia.

“La agenda de regreso es la semana próxima. Alberto está siguiendo lo de la Corte, tomó contacto por el incendio en la refinería de Neuquén, y pidió que sigamos de cerca lo que está pasando en Rusia”, justificó un hombre que suele acompañar al primer mandatario.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, principal alfil de la Vicepresidenta, suspendió una gira que tenía prevista ayer por dos provincias para quedarse en Buenos Aires.

Mientras tanto, por su parte, Sergio Massa, que adquirió mayor relevancia en el Frente de Todos desde que asumió como ministro de Economía y aspira a la Presidencia en 2023, se mantiene conscientemente ajeno a la agenda judicial de Cristina Kirchner. Con una agenda estrictamente ceñida al área que le corresponde, hasta ahora no se expresó para respaldar a la Vicepresidenta, y no se espera hoy sea la excepción.