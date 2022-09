La Ley de Humedales espera acuerdos para entrar a Diputados

Mientras los incendios que se desataron en diferentes puntos del país parecen controlarse, el proyecto de Ley de Humedales podría tener media sanción en noviembre. Pese a no obtener dictamen del plenario especial de comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura, se pasó a un cuarto intermedio para el próximo jueves en el que, se asegura, saldría un proyecto con el visto bueno para ser debatido en el recinto.

Diputados manifestaron que el proyecto podría ser tratado por el pleno luego del debate del Presupuesto, cuya fecha está prevista para el 26 de octubre. Las fuentes arriesgaban una aprobación del proyecto en Diputados presentado por el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos) con los votos justos en noviembre.

Si esto ocurre, se trataría de la cuarta vez que la ley de presupuestos mínimos de protección de humedales ingresa en la Cámara Baja. En 2013, en 2016 y el año pasado naufragaron los intentos de convertirla en ley luego de que el Senado hubiera aprobado distintos proyectos presentados en cada momento.

El proyecto tomó fuerza en las últimas semanas a raíz de los incendios producidos en el Delta y el pedido de más de 500 organizaciones sociales quienes organizaron marchas y movilizaciones en todo el país en reclamo de una norma que proteja estos frágiles ecosistemas.

Noticia relacionada

Declaraciones

“Esta ley es trascendente y es una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y locas a libro cerrado. No respondemos a ningún lobby, ni el minero, ni el agroambiental. No acuso a nadie de responder a ningún lobby”, comenzó en su intervención el presidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile (UCR), quien solicitó la interrupción de la actividad legislativa. “Le hemos planteado un esquema de trabajo a los dos presidentes de comisión. Tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo, las leyes se trabajan, no se despachan. Para muchos se juega el futuro”, planteó.

La oposición, representada por Juntos por el Cambio (JxC) ya que la Izquierda acompaña el proyecto de Grosso, propone que el debate se prolongue por más días, con la invitación de informantes del sector productivo. Distintas organizaciones de la actividad agropecuaria se posicionaron de forma crítica al tratamiento del proyecto. La Federación Agraria Argentina (FAA) cuestionó el debate “apurado” porque puede traer consecuencias en otros ámbitos. “Como entidad estamos convencidos de que no se trata de dictar nuevas leyes ni de hacer un uso oportunista o político de este tema”, señaló en un comunicado de prensa. También se sumó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que cuestionó la iniciativa.

Grosso, quien preside la Comisión de Recursos Naturales y es autor de uno de los 10 proyectos de ley sostuvo: “Como hicimos desde el día uno, estamos trabajando para construir el proyecto de Ley de Humedales con los mayores niveles de apoyo posible. El proyecto consensuado cuenta con el acompañamiento de nuestro bloque y de la mayoría de la oposición. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio solicitaron una semana más para, supuestamente, conocer el proyecto. Lo que hay que recordar es que esta discusión no comenzó este año, sino que lleva más de 10 años de recorrido en el Congreso de la Nación.”

La iniciativa de Grosso, que fue la que perdió estado parlamentario el año pasado, fue debatida durante dos años desde 2020 con la participación de sectores científicos, productivos y de la sociedad civil. Aquella convocatoria ocurrió en plena pandemia y los debates fueron abiertos y transmitidos vía zoom. Es por eso que cuenta con el visto bueno de las organizaciones ambientalistas.

“Vamos a seguir trabajando esta semana para garantizar acuerdos que no sólo nos permitan dictaminarlo la semana que viene, sino también su aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación. El principio de cuidado de nuestros bienes comunes no puede caer en la grieta.”, agregó Grosso.

Durante el debate del plenario Myriam Bregman (PTS) pidió que la autoridad de aplicación “no quede en manos de organismos estatales que tengan la presión del agronegocio. Y remarcó la importancia de que trabajen en ellos los “organismos especializados en ambiente”.

También se manifestó Ximena García (UCR), coautora de otro de los proyectos que se debate junto a Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): “Es necesaria una profunda discusión para que efectivamente logremos la mejor ley, de consenso, que logre equilibrar a los diferentes sectores y voces”. Mientras que Ferraro agregó: “Es importante tener un buen inventario para contar con la mejor información”, y remarcó que “los ordenamientos se aprueben por leyes provinciales”.

El debate por la ley de humedales desnuda la importancia que tiene el ordenamiento territorial tanto para la protección ambiental como para la producción. En la actualidad la Argentina no cuenta con un inventario de estos ecosistemas fundamentales para la vida y, por lo tanto, cualquiera sea la explotación productiva que se desarrolle no cuenta con una evaluación de su impacto.