El kirchnerismo avanzó con la ampliación de la Corte

El Senado aprobó esta noche la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una votación que terminó con 36 votos afirmativos y 33 negativos.

El senador José Mayans (FDT-Formosa) cerró esta noche el debate por la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia con una encendida defensa del proyecto oficialista. “Acá estuvieron los gobernadores y hablaron de la necesidad de un Poder Judicial independiente de los poderes públicos y también de los privados”, dijo el legislador norteño, que encabeza uno de los bloques kirchneristas en la Cámara alta.

El senador Alfredo Cornejo (JxC-Mendoza) dijo esta noche en el recinto que cualquier intento por reformar a la Justicia debe surgir de un “pacto democrático” y no persiguiendo “la impunidad de los funcionarios”. En la misma línea, el legislador radical aseguró a sus colegas kirchneristas: “Si habláramos de frente, este orden macroeconómico lo podríamos pactar democráticamente. Ese debate está inconcluso. Sabemos que la Argentina requiere de reformas estructurales en lo económico. Que la Justicia hay que modificarla, claro que sí, pero está atado a lo otro”.

La senadora Juliana Di Tullio (FDT-Buenos Aires) dijo esta noche en el recinto que la Corte Suprema de Justicia “debe ser ampliada porque es la única forma de que sea independiente en serio”. La legisladora afín a la vicepresidenta Cristina Kirchner agregó que el tribunal “consolidó la persecución política del peronismo en nuestro país”.

El senador Oscar Parrilli (FDT-Neuquén) arremetió esta noche contra la Corte Suprema de Justicia, al asegurar que “convalidó el escándalo de los jueces que visitaban a (Mauricio) Macri en la quinta de Olivos”. El titular del Instituto Patria también citó los casos de la “mesa judicial” y de la “gestapo antisindical”. El legislador patagónico agregó que las causas judiciales contra Cristina Kirchner “van a terminar como las de Lula” en Brasil. Y remató, en alusión a los jueces de la Corte: “Con estos cuatro mafiosos, no hay gobierno que aguante”.

El senador Luis Naidenoff (JxC-Formosa) se preguntó esta noche si le sirve al país “una reforma enmarañada” de la integración de la Corte Suprema de Justicia y se dirigió directamente a sus colegas del Frente de Todos: “¿Ustedes creen sinceramente que estos gestos no afectan a la economía?”, preguntó al intervenir en el recinto de la Cámara alta. “Ustedes contribuyen muy poco con el gobierno; esta es una victoria pírrica, pero para la sociedad es un juego de suma cero. ¿Pueden hablar de diálogo con este tratamiento? En Diputados no van a pasar, ustedes han perdido el sentido común y ustedes no están en sintonía con la sociedad”.

El senador Humberto Schiavoni (JxC-Misiones) manifestó esta noche el rechazo del bloque de Pro al proyecto del kirchnerismo para ampliar la integración de la Corte Suprema de Justicia. “La independencia de la Justicia como uno de los pilares de nuestro contrato social, debe ser cuidada y resguardada”.

Cristina Kirchner volvió a recurrir a las redes sociales para promocionar su defensa en la causa Vialidad, donde está acusada de liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado al direccionar las obras públicas viales de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.

Como había hecho el domingo y lunes pasados por la noche, para promocionar la exposición que su abogado Carlos Beraldi hizo a la mañana siguiente, la vicepresidenta acudió esta noche a Twitter para publicitar el cierre del alegato que, esta vez, la tendrá como protagonista.

Mañana continúan las audiencias de la causa “Vialidad”. A partir de las 9.30hs, el Dr. Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN.https://t.co/f8qrd0vbP6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 22, 2022

“Mañana continúan las audiencias de la causa “Vialidad”. A partir de las 9.30hs, el Dr. Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN”, escribió en la red social, en referencia al artículo que permite que se constituya en abogada en causa propia.

En la causa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que la vicepresidenta cumpla una condena de 12 años de prisión y quede inhabilitada para ejercer cargos públicas. Cristina había pedido ampliar su declaración indagatoria después de que Luciani pidió las condenas. Eso fue rechazado por el tribunal, que sostuvo que la etapa de las indagatorias ya había concluido. La vicepresidenta dijo que la privaban de su derecho de defensa y en respuesta hizo un alegato político que transmitió a través de sus redes sociales. Ahora podrá hablar porque se constituyó como abogada en causa propia, autorizada por el tribunal.