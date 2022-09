El presidente Alberto Fernández propuso "regular el uso de las redes sociales" para que "deje de circular el discurso violento y de odio", una iniciativa que el Gobierno había buscando impulsar a principios de este año.

"Hay que regular de algún modo el uso de las redes sociales para que allí deje de circular el discurso violento y el discurso del odio", subrayó Fernández durante una conferencia de prensa al finalizar su gira por Estados Unidos.

Luego de la polémica que generó la posibilidad de que el Gobierno impulsara una ley sobre discursos de odio, donde el oficialismo puso el foco como principal motivación para el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Presidente volvió a reflotar el tema.

"Me parece que es un esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad porque nadie quiere lo que le pasó a Cristina [Kirchner]", subrayó Fernández.

En esa línea, el jefe de Estado argumentó: "Tras la pandemia se ha generado un desánimo social muy grande en todo el mundo, y ese desánimo es aprovechado por sectores reactivos, a veces son más de izquierda, a veces más de derecha, pero parecen estar prevaleciendo los de derecha".

"Promueven realmente un discurso confrontativo y un discurso de odio que, a veces, penetra en la cabeza de mucha gente y este es un problema que tenemos y debemos afrontar",resaltó Alberto Fernández.

De esta manera, el Presidente retomó el planteo realizado a fines de marzo de este año por el entonces secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, quien había planteado la necesidad de regular el uso de las redes para que el odio "deje de intoxicar la democracia".

En el marco del Consejo Económico y Social, el exfuncionario nacional indicó que el Gobierno buscaba avanzar con una iniciativa para trazar los "lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el buen común"

Alberto Fernández le respondió a Macri

Antes de regresar a la Argentina luego de su gira por Estados Unidos, el presidente Alberto Fernández subrayó que el intento de magnicidio a Cristina Kirchner fue “muy grave”, volvió a cargar contra el discurso de odio y la violencia y criticó la interpretación que ofreció su antecesor, Mauricio Macri, quien dijo que el atentado había sido obra de un “grupo de loquitos”. Se trata de un nuevo contrapunto en momentos en los que el oficialismo y la oposición merodean alrededor de la idea de brindar una señal de diálogo y concordia.

Fernández le dio un guiño al debate sobre una eventual eliminación de las PASO el año próximo, y también dejó abierta la posibilidad de retocar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un futuro cercano al afirmar que “hay que revisar cosas” ante la incertidumbre y los cambios en el contexto internacional que provocó la guerra en Ucrania.

El intento de magnicidio y la guerra en Ucrania fueron los dos temas que recorrieron toda la visita de Alberto Fernández a Estados Unidos. Los tocó en los dos principales diálogos políticos que tuvo en su paso por el norte, con el primer ministro español, Pedro Sánchez, y el francés, Emmanuel Macron. Fernández dijo que espera que la Justicia dilucide si detrás de la “banda de los copitos” acusada de montar el ataque a Cristina Kirchner hay alguien más.

“Espero que la Justicia determine si hay otros responsables que financiaron el tema, o si el tema termina allí, no lo sé. Igualmente, ver un grupo de personas que hablan entre sí con la frialdad que hablaban de matar a alguien es algo que nos preocupa y que no podemos admitir como sociedad”, dijo Alberto Fernández en una conferencia de prensa en Houston con los periodistas que cubrieron su visita. “Vuelvo a repetir: no podemos admitir. Tampoco podemos minimizar diciendo que son un grupo de loquitos. No lo podemos minimizar así, lo digo con toda franqueza, es muy grave lo que pasó y el mundo entero se conmovió por lo que le pasó a Cristina”, apuntó, en una referencia directa a la frase de Macri.

En su última noche en Nueva York, Fernández participó de un encuentro convocado por Macron para hablar sobre la guerra en Ucrania junto con el presidente la Unión Africana y el mandatario de Costa de Marfil, funcionarios europeos y los cancilleres de Egipto y La India.