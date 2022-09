Ascárate no descarta un consenso para las candidaturas

El legislador provincial de la Unión Cívica Radical, José Ricardo Ascárate, mostró su preferencia por dirimir las candidaturas en Juntos por el Cambio a partir del consenso entre las fuerzas opositoras que componen esta alianza política. Aunque también indicó que resultan válida las encuestas serias o una elección interna.

En esa mesa de consenso, afirmó Ascárate deben sentarse las prioridades en las candidaturas y diciendo lo que más a hacer y que quiere la gente que quiere que hagamos con Tucumán. Debemos empezar a pensar al revés, le tenemos que preguntar primero a la gente en vez de preguntarnos a nosotros mismos y de ser autoreferenciales en política".

Para el parlamentario radical, que reafirmó su respaldo al diputado Roberto Sánchez como candidato a Gobernador, "es mucho más importante en estos momentos decirle a la gente cuáles son las propuestas y proyectos que tenemos para sacar adelante a Tucumán. A la gente no le interesa tanto quién es el candidato sino cómo harán para mejorar su situación o como se resolverán los problemas de inseguridad, esa es la mayor preocupación. El 80% de los tucumanos está más preocupado por la inseguridad que por la inflación".

Ascárate admitió que las encuestas en la provincia no son favorables para Juntos por el Cambio, más allá de que vayan todos unidos o no, el candidato más votado es Roberto Sánchez, pero no resulta suficiente para vencer al peronismo. "Estamos ganando a nivel nacional pero en la provincia de Tucumán en una elección anticipada, estaríamos por debajo del gobierno y por eso, la única manera de hacer esto es trabajar en conjunto", expresó.