Figuritas del Mundial: Kiosqueros amenazan con un acampe

La intervención del Gobierno no fue exitosa. A pesar del aumento de producción, no mejora la distribución y los comerciantes van contra la empresa "Panini".

Los esfuerzos que puso el Gobierno para solucionar el problema del faltante de figuritas del Mundial parecen no haber sido suficientes. Un conflicto que incluye la puja por la distribución, un stock de álbumes que Panini tendría guardados sin entregar y los kioscos que siguen sin figuritas puede desembocar en un “carpazo” en la puerta de la empresa.

La reunión entre el fabricante de figuritas y los representantes de los kioscos que condujo el secretario de Comercio, Matías Tombolini, no habría sido tan fructífera como se encargaron de declarar las partes una vez terminado el encuentro.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) se fue con la misión de hacerle un ofrecimiento a Panini para buscarle una solución al tema. Desde UKRA aseguraron que le propusieron a la empresa hacerse cargo de la distribución de las figuritas, pero esa alternativa se descartó.

¿Qué proponían los kiosqueros?

Que sus distribuidores de confianza -que se encargan de hacer llegar a los kioscos otros productos como cigarrillos o bebidas- sean quienes comercien las figuritas.

“Nos dijeron que no estaban con ganas de incorporar nuevos proveedores. Hacen la vista gorda con los distribuidores porque la producción que tienen la venden”, expresó Néstor Palacios, vicepresidente de UKRA.

El conflicto con la distribución de las figuritas es la punta del iceberg de la puja entre Panini y UKRA. La Unión de Kiosqueros señaló que la empresa está “cómoda con la situación porque le está yendo bien económicamente”.

“La sensación que me dejó Panini es que no le preocupa la problemática. Lo que produce lo vende y hasta que llegue al Mundial no va a cambiar”, apuntan desde el gremio.

Del aumento de producción al stock que no llega a los kioscos

Uno de los puntos clave que dejó el cónclave Panini-UKRA-Secretaría de Comercio tiene que ver con que la empresa se comprometió a aumentar un 30% su producción para poder abastecer a los kioscos. La producción de figuritas aumentó desde la semana pasada: Panini sumó un turno y ahora produce el doble, pero esos papeles que se fabrican no llegan a los puntos de venta.

La empresa, por su parte, explicó que la demanda superó las expectativas y las proyecciones realizadas, pero que “está redoblando los esfuerzos para aumentar la producción, agilizar la distribución y garantizar el abastecimiento continuo hasta incluso terminado el Mundial”.

“Concretamente se espera mayor abastecimiento en las próximas semanas y transmitió tranquilidad que todos los álbumes que quieran, podrán ser completados. No hay inconvenientes más allá de la demora. La empresa aprovechó el espacio abierto al diálogo para transmitir tranquilidad a los presentes e interiorizarse con mayor profundidad en las inquietudes planteadas respecto a la distribución por los representantes de los kiosqueros”, sostuvieron. Y puntualizaron que “la empresa se comprometió a buscar herramientas y soluciones para que pueda normalizarse el abastecimiento en los puntos de venta tradicionales, y que más coleccionistas puedan conseguir sus sobres”.

Sin embargo, del lado de los comerciantes brindan otra postura. “Tienen abastecimiento de álbumes en la empresa, nos lo confesaron, pero esos álbumes no llegan a los kioscos. Hoy vimos que llego mercadería, pero los distribuidores le venden a consumidores finales”, apuntó Palacios.

La situación se estira y parece no haber solución. Los días pasan, los kiosqueros siguen sin tener figuritas y el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina.

La amenaza de un acampe: “Tenemos 30 días para ver fecha y horario”

La sensación que quedó en UKRA lejos está de la satisfacción que mencionaron sus autoridades al salir de la reunión. Hoy los líderes de la Unión de Kiosqueros no ven una gran salida de cara a las próximas semanas.

“Vamos a tener una salida muy light. No vamos a llegar al abastecimiento de figuritas y álbumes como nosotros querríamos”, señaló el Vicepresidente de UKRA. Y en ese contexto, plantean volver al choque.

A 60 días del Mundial Qatar 2022, en los pasillos del gremio se baraja la fuerte posibilidad de plantear una nueva medida de fuerza y sus autoridades no temen en decirlo abiertamente.

Así lo aseguró Palacios: “Estamos pensando algo más grande que lo que hicimos la última vez. Capaz le ponemos carpas enfrente de la fábrica para que no salgan las figuritas”.

“Conocemos muy bien el mundo de las figuritas y sabemos que 30 días antes del Mundial tienen un montón de productos que si no las vende esos días no las vende más. Si no tenemos el producto vamos a poner la carpa. Son 60 días, tenemos 30 días para ver fecha y horario”, agregó.

Fuente: tn.com.ar