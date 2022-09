Higuaín reveló por qué no volvería a vivir en Argentina

Los logros conseguidos como futbolista profesional de Gonzalo Higuaín no se condijeron con el trato recibido por los fanáticos en las redes sociales. El Pipita fue sin lugar a dudas uno de los jugadores más denostados por el anonimato y apuntado por muchos por los “fracasos” de la selección argentina. A esto hizo referencia el número 10 del Inter Miami, en diálogo con ESPN.

Reflexión

“Se naturalizó el meme, la cargada y la burla. La gente lo ve, lo consume e instala, están los ejemplos en las propias casas. Los padres no se dan cuenta de que sus hijos pueden ser víctimas o causantes del bullying. Yo no estaba disfrutando por los goles errados sino por la repercusión que tiene todo esto que hablamos. La gente me pedía un tiempo (fuera de la Selección) por lo que generó el bullying. La carga, la crítica feroz se hizo normal, está a la orden del día”, reflexionó Higuaín.

Y ahondó: “Lo sufren millones de personas y no lo comunican. Es una carga que hasta produce muertes y la gente no toma conciencia de lo que es cargar en cualquier ámbito, sea deportivo, en un supermercado, en la prensa o con sus hijos. Hay muchos niños que no lo cuentan por miedo y después toman una decisión drástica, entonces hay que tomar más conciencia. Está naturalizado y es algo totalmente fuera de la norma. Al bullying no se le da la importancia y atención que se le tiene que dar. El daño a veces es irreparable”.

Por otra parte, contó que cambió su postura a la hora de afrontar este estilo de críticas irrespetuosas: “Yo agaché la cabeza 15 años ante las burlas de los anónimos de Twitter e Instagram. En persona jamás me han dicho nada, pero llega un punto en que no voy a tolerar más la falta de respeto o agacharé la cabeza. ¿Por qué no tenemos derecho nosotros a reaccionar y uno que no es conocido sí? ¿Porque jugamos al fútbol y se gana más plata que otros? Todos merecen respeto. Estoy cansado de callar y no responder ante una burla o algo. No en redes sociales, porque no tengo, pero si me pasa en persona, no lo toleraré más y menos delante de mi familia. Tendré tolerancia cero”.

Próximo a retirarse

El Pipita ya adelantó que se aproxima a su retiro (no lo confirmó pero podría ser a fin de año) y que se ve lejos del fútbol en el corto plazo luego de colgar los botines. Hoy disfruta de su gran presente en Inter Miami, con racha goleadora incluida: “Cuando te alineás mental y humanamente es muy difícil que te vaya mal en lo deportivo. Estoy en un momento maravilloso de mi vida y se ve reflejado en el campo. Volví a disfrutar como cuando de chiquito jugaba en la plaza, sin esa vorágine, exposición y presión de afuera. Yo me presiono como si estuviera en el Real Madrid porque uno siempre juega para ganar. La presión interna no se te va nunca. El día que no las sientas más, tenés que decir basta”.

Higuaín también confesó que el fallecimiento de su madre lo hizo crecer humanamente y ver la vida de otra manera, al mismo tiempo que remarcó por qué no regresaría a instalarse en Argentina: “Hace dos años que no voy, tengo pensado volver. No a vivir. Voy a vivir en Estados Unidos. Si me preguntabas hace diez años, nunca hubiera dicho esto porque era mi mayor anhelo por mis amigos y familia. Pero no se puede por la inseguridad, la inflación y el estrés de la gente. No se puede”.

Y concluyó: “Hablo con amigos de Argentina y está cada vez peor. Me siento un privilegiado de tener la chance de vivir en otro lado y no la voy a desperdiciar. Hay mucha gente que no tiene esta oportunidad y le toca vivir ahí. No veo la posibilidad de volver a vivir en Argentina”.