Una frase de Jorge Amor Ameal sobre el retiro de Carlos Tevez hizo ruido en el mundo Boca. Si bien la declaración fue en el marco de una entrevista que brindó el último jueves, la misma se viralizó este martes y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. El presidente de Boca Juniors visitó los estudios de Radio Nacional (AM870) y mantuvo una extensa charla con el programa Relatores Pasión Nacional. Allí fue consultado acerca del retiro del último ídolo xeneize, quien se alejó del club a mediados de 2021 y actualmente dirige el primer equipo de Rosario Central.

“Cuando Carlos decidió que se retiraba de Boca, nosotros le ofrecimos el estadio, para la despediad y para que le anuncie al periodismo su decisión. Carlitos fue un gran jugador, el jugador del pueblo, un excelente jugador y le deseamos lo mejor”, dijo Amor Ameal. Ante la repregunta si estaba enojado o molesto por la actitud del Apache, el dirigente respondió: “No, él tomó la decisión de retirarse. Hay jugadores inteligentes que no quieren que los eche la gente. Él decidió irse, fue muy inteligente porque después te pasa otro tema, que te termina echando la gente”.

En otro orden, Ameal se refirió habló del presente del club, del gran triunfo como local en el Superclásico ante River Plate y de su futuro electoral al cumplirse los mil días de gestón.

Las frases más destacadas de Ameal:

“Estoy feliz estando en Boca y quiero seguir gestionando. Vamos a dejar una huella muy grande en el club. Con La Bombonera, La Bombonerita, canchas de hockey y tenis. Estamos dándole el poder a socio y cuando pasa eso no sacan más al socio del club. En inferiores tenemos muchos técnicos que tienen historia en Boca. Eso va potenciando a los chicos que hacen su camino hacia la primera. Queremos seguir potenciando a la institución y hay que apostar al fútbol amateur. Estamos recuperando la mística. El socio debe entender que es todo un tema y La Bombonera es especial para todos nosotros”.

“Especulan mucho la relación que tengo con Román. Él se encarga del fútbol. No hay ninguna decisión que no sea consensuada. Tanto es el respeto que podemos trabajar con confianza. Yo escucho todo (por la gente). Nosotros cuidamos al club y Rossi cuida su economía. Recuerdo que cuando se fue Andrada decían que debíamos traer otro arquero. Nosotros a Rossi le hicimos la mejor oferta, pero él tiene el derecho a decidir otra cosa. Hay cosas que se instalan en los medios. Yo a Cali Izquierdoz le hice socias a las dos hijas. Después hay cosas que se hablan puertas adentro. No se puede exponer todo. Quisieron instalar que el Consejo se peleó con Izquierdoz y no es así”.

“Yo estoy de acuerdo con que debe haber solo 22 equipos en la Liga Profesional. Yo estoy a favor de los promedios. Nosotros competimos contra algo que lo manejen fuera del rectángulo. Yo no estaba de acuerdo con el VAR. A nosotros nos sacaron de la copa. La Liga Argentina tiene un inconveniente económico. Tenemos buenos jugadores, pero hay muchos que quieren jugar en La Bombonera y la plata es un problema. No conozco un sólo periodista que esté de acuerdo con este campeonato. Debemos plantearlo. Deberíamos juntarnos entre todos y debatir un torneo. Pero el descenso determina todo porque es lo peor que te puede pasar. No hay nada peor que irse al descenso”.

“Hay que construir las cosas lentamente y con mucha seguridad. A nosotros nos cuestionaron todos los técnicos y todos salieron campeones. Algunos se fueron porque declarar mal es atentar contra la institución. El fútbol es el deporte de bandera. A Miguel Angel Russo lo quiero mucho. Es un gran técnico y mejor persona. Hace tiempo le di un gran abrazo. Con Battaglia lo mismo, lo que pasó ya está. Se equivocó y listo, es un hijo de la casa”.

”Los socios que nos cruzamos dice que linda está La Bombonera, el predio y el departamento médico. Eso también nos ocupa. Nosotros decimos de La Bombonera no nos vamos. Por eso estamos haciendo todo para mejorarla, pintarla y todavía nos quedan cosas por hacer. Nosotros estamos armando una cancha de hockey, tenis y un centro de entrenamiento porque estamos en un barrio vulnerable. Queremos sacar a los chicos de la calle, es un problema social. Salimos a cumplimentar ese tema”.

“A Mario Pergolini traté de convencerlo para que se quede. Me parece que extraña porque habla seguido de Boca. Creo que quiere hablar de la interna de Boca y se equivoca. Él puede jugar con quien quiere, lo que no es bueno es usar a Boca”.

”Nosotros somos deportivo ganar porque eso pone feliz a nuestra gente. Es lo más importante. No se dan una idea de la alegría de la gente (por ganar el Superclásico). Por eso nos importa ganar, ganar y ganar. De 6 campeonatos ganamos 4. En la Copa Libertadores fue mal con el VAR y el no VAR. Quiero la Libertadores y ganar todos los campeonatos. Es un trabajo que se hace con mucho amor”.

“Mi papá era hincha de Independiente, mi mamá de hincha de Boca. Por suerte, mi vieja me hizo hincha de Boca y nació mi pasión y el sentimiento. Mi viejo me llevaba a ver Independiente, pero yo quería que pierdan. Pero la que sabía de fútbol en mi casa era mi mamá y por eso me hice hincha de Boca”.