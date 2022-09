A los 75 años, Stephen King posee US$ 500 millones

El escritor Stephen Edwin King cumple 75 años este 21 de septiembre con muchos logros como escritor por celebrar. Y llega a esta edad no solo estando en lo más alto de su carrera como escritor, sino con una fortuna de alrededor de 500 millones de dólares netos.

El novelista es uno de los novelistas más ricos de la historia, consecuencia de sus grandes éxitos literarios de terror, suspenso y ciencia ficción de los cuales algunos fueron a parar a la pantalla grande.

El literato ha publicado más de 60 novelas -incluidas siete bajo el seudónimo de Richard Bachman- y seis libros de no ficción, y hasta la fecha, ha vendido más de 350 millones de ejemplares en todo el mundo.

Sus obras se han convertido en películas populares o miniseries, incluidas "Carrie", "It "," Stand by Me, "The Shawshank Redemption", "The Stand", "Misery" y "The Shining". A menudo se le llama el Rey del Horror, según lo destacado por Celebrity Net Worth.

El escritor ha ganado numerosos premios literarios, incluyendo el Premio Bram Stoker en trece ocasiones, el Premio British Fantasy siete veces, los Premios Locus en cinco oportunidades, el Premio Mundial de Fantasía cuatro veces, el Premio Edgar en dos ocasiones y los premios Hugo y O. Henry en una ocasión.

El oriundo de Maine, muchas de sus historias se desarrollan en ese estado. También es frecuente su uso de ciudades ficticias ubicadas en Maine, como Castle Rock, Jerusalem's Lot y Derry.