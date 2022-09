Gerardo Romano sobre Di Chello: “No violaría por ética”

Diez años después Paula Di Chello denunció a Gerardo Romano por haber sido acosada durante la grabación de una telenovela dirigida por Quique Estévanez en 2005. Luego de aquel entonces, desapareció de la televisión pero volvió a las cámaras para contarlo.

Tras esto, el actor rompió el silencio y aseguró que “no violaría por ética”. Además, la menospreció y dijo: “No sé quién es esta chica que busca fama, que no la ha ido muy bien porque no la he visto trabajar en ningún lado”.

“Me gustan las mujeres que me gustan. En general, coinciden con un canon de belleza que ella no posee. Además, porque tengo ética y de ningún modo... No violaría por ética, porque sería avasallar los derechos de otra persona”, manifestó Gerardo Romano en diálogo con Intrusos (América TV) para defenderse.

“Con respecto al beso, te quiero decir que eso es un pedazo de una telenovela. Esa escena no tiene nada de ilícito. Yo hacía de un hijo de puta, un acosador violento, un violador y tenía que hacer eso”, explicó después. Pero cuando el cronista le indicó que ella había dicho que eso “no estaba en el guion”, el actor remarcó: “No soy un violín, ni un violador, ni un acosador. Tengo 76 años. No tengo nada en el prontuario ni en ningún lado. No tengo ninguna denuncia de nada nunca, a lo largo de 50 años de carrera”.

“Si consigue laburo con esto, bienvenido sea, que le den una mano. Nunca tuve que calumniar a nadie gratuitamente. Además, quince años después, ¿qué síndrome es ese?”, continuó Gerardo Romano. Por último, reveló que no llevará el caso a la Justicia “porque (Paula Di Chello) no debe tener un mango”: “No me voy a poner a perder tiempo con la edad que tengo y lo que me queda en el carretel”.