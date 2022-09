Agenda semanal en el teatro "Rosita Ávila"

Mira la cartelera de espectáculos programada para esta semana en el Teatro Municipal “Rosita Ávila”, ubicado en Las Piedras 1.550, ex Mercado de Abasto.

Los espectáculos que se presentarán y sus horarios son los siguientes:

* Jueves 22: a las 20, subirá a escena, en su última función, la obra “Estafadas por la historia”, que relata las vivencias de seis mujeres embarcadas en el desafío de restituir la importancia del rol femenino en el relato histórico y el proceso de Independencia de la Argentina. Las intérpretes son Mariana Romano, Paula Marcoux, Constanza Peralta y Paula Olazo, con la dirección de Belén Mercado. El valor de las entradas es de $ 1200.

* Viernes 23: a las 22, se presentará el grupo folclórico, “Los de Tucumán'', presentando su repertorio. Tendrán como artista invitado a Agustín Brito. El valor de la entrada es de $ 1000.

* Sábado 24: a las 22, se reeditará el espectáculo de danza contemporánea “Ciudades invisibles, universos propios”, coproducida por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Teatro Nacional Cervantes. La obra es dirigida por los tucumanos Pamela Navarro Arévalo, Luján Arroyo y Daniel Corres. “Ciudades invisibles, universos paralelos”, tiene como pilar a la magia de la danza, con el apoyo de imágenes proyectadas en el escenario y en los cuerpos de los artistas, a través de la técnica de mapping, y un DJ en vivo. La entrada es libre y gratuita.

* Domingo 25: a las 22, subirá a escena el espectáculo “Se terminó la tristeza”, a cargo del humorista Adolfo Nicolaus. Estarán invitados los capocómicos Turrón Juárez, Capuchón González y Cachito Komaid. También se presentarán los artistas Matías de la Rosa y Héctor Saleme. Las entradas tienen un valor de $ 1500 y se pueden conseguir a través de la página www.almamusic.net.ar/folclore/adolfo-nicolaus-llega-al-teatro/.

La boletería del Teatro Municipal atenderá desde el miércoles al domingo, de 18 a 22. Se solicitará el uso obligatorio del barbijo. Para más información, comunicarse al teléfono: 4200338.

Se dictará un taller de “body piercing” en el Teatro “Rosita Ávila”

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán invita a los vecinos a participar del taller de “Body piercing - nivel 1”, que se dictará este jueves y el próximo viernes, a las 9, en el Teatro Municipal Rosita Ávila, ubicado en Las Piedras al 1500.

Las clases, que son aranceladas, estarán a cargo de Daniel Cáseres y Ximena Street. El taller está destinado tanto a principiantes como a aquellas personas que tengan algún conocimiento sobre el tema. Al finalizar el curso, se entregarán certificados a los asistentes.

Algunos de los temas que se abordarán en el taller son los siguientes:

Introducción a la historia del “body piercing”; ética laboral; fisiología y anatomía de la piel; bioseguridad; contaminación cruzada; esterilización; herramientas de trabajo; reconocimiento de joyas; acero vs titanio; agujas americanas vs catéter; rosca interna vs rosca interna; armado de mesa; preparación de zona a perforar; angulación; técnicas free hand y uso de pinzas; mapeo; perforaciones básicas; descarte de residuos y cuidados del piercing.

Para consultar sobre el costo de la capacitación y obtener más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono de Daniel Cáseres: 3812523132, de 9 a 22.